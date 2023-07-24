وزير الشباب والرياضة يستقبل نقيب الصحفيين

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الإثنين، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين بمقر مكتبه بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ونقابة الصحفيين خلال الفترة المقبلة من أهمها إنهاء كافة المشكلات المتعلقة بنادي الصحفيين النهري والتوسع في مشاركة شباب الصحفيين في البرامج الشبابية والرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة

صبحي: كامل النقدير للدور البارز للصحافة والصحفيين على مر العصور

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن كامل تقديره للدور البارز للصحافة والصحفيين على مر العصور في خدمة كافة القضايا والموضوعات الوطنية بشكل عام والشبابية والرياضية بوجه خاص.

من جانبه أشاد الكاتب الصحفي خالد البلشي بجهود وزير الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية في القطاعين الشبابي والرياضي والتي من خلالها أصبحت مصر مركزاً عالمياً لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات العالمية والدولية والقارية بالإضافة إلي حضور منقطع النظير لأبناء مصر من الرياضيين على منصات التتويج بكافة الألعاب الرياضية بمختلف مستوياتها

حضر اللقاء الاستاذ محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين و اللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والاستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة مدير عام الإعلام والاستاذ محمد الصفتي مدير عام المكتب الفني .