محافظ القاهرة يهنئ أوائل الثانوية العامة هاتفيًا ويثمن جهد أولياء الأمور 

العاصمة تتصدر المركز الأول بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة ..

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اتصالًا هاتفيًا بأوائل الثانوية العامة من محافظة القاهرة الذين حصدوا ٢٥% من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى الشعب الثلاث حيث هنأهم بالتفوق متمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاح.

سعيد بتصدر القاهرة المركز الأول بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين



وأكد محافظ القاهرة على سعادته بتصدر القاهرة المركز الأول بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين بعد حصد أبنائها تسعة من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية من بين ٣٦ طالب وطالبة ، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق فى حياتهم الجامعية والعملية .



وثمن محافظ القاهرة جهد أولياء الأمور من أجل توفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز ، كما أثنى على جميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة .



والطلاب التسعة الحاصلين على مراكز بين أوائل الجمهورية هم على عامر صلاح الدين بالشعبة الأدبية دمج من مدرسة أمون الخاصة بإدارة الزيتون التعليميه، و٣ طلاب بشعبة الرياضيات هم محمود أحمد رزق أحمد من مدرسة المتفوقين الثانوية بنين بإدارة عين شمس التعليمية ، وأروى حسام مدحت محمد من مدرسة كلية رمسيس الثانوية بنات بإدارة الوايلى التعليمية ، ومرقس شنوده محارب راغب من مدرسة طبرى الحجاز الثانوية العسكرية بإدارة النزهة التعليمية ، وبالشعبية العلمية الطالبة ياسمين شريف حسنى عبد القادر من مدرسة الشروق الخاصة بإدارة المعادى التعليمية ، و٤ طلاب بالشعبة الأدبية من بينهم ٣ طلاب بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية عمرو خالد ناصر عفيفي من مدرسة قيتباى الخاصة لغات ، وعز الدين أحمد العوضى من مدرسة البطل الشهيد محمد وحيد ، عائشة هانى محمد فتحى من مدرسة المصرية للغات ، وبإدارة البساتين التعليمية سيف علاء الدين محمد صبحى من مدرسة أمجاد الخاصة .

يذكر أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد اعتمد أمس نتيجة الثانوية العامة 2023، ووجه رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلا: أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء..أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، رسالتي لأبنائي الطلاب، نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم، وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.