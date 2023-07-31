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الإثنين 31 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين

هيروين
هيروين

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وغرامة 100 ألف جنيه عما أسند اليه وبمصادرة المخدر بمنطقة الزاوية الحمراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي السعيدة، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبوزيد، ومصطفى سامي عبدالجواد، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

 وجهت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 


 عليه حكمت المحكمة حضوريًّا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عما أسند اليه وبمصادرة المخدر والميزان المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.
 

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