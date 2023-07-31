الشباب السعودي يستعيد نجميه أمام الزمالك

قرر مارسيل كايزر، المدير الفنى للفريق الاول بنادى الشباب السعودي، خوض مباراة نظيره الزمالك بكامل مجومه، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وتمكن الشباب السعودي من استعادة خدمات الثنائي حسان تمبكتي وحسين الصبياني، بعد التعافى من الاصابة التى لحقت بهما فى الجولة الاولى أمام النصر بالبطولة العربية التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وعلى الجانب الأخر، حقق فريق الزمالك تحت القيادة الفنية للكولومبي أوسيريو الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 4 ـ صفر فى الجولة الاولى التى جمعتهما ضمن منافسات مرحلة دور المجموعات بالبطولة العربية.

ما تريد معرفته عن مباراة الشباب السعودي والزمالك

ويلتقى الشباب السعودي مع نظيره الزمالك مساء اليوم فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

ترتيب مجموعة الزمالك فى البطولة العربية

1ـ الزمالك

2ـ النصر السعودي

3ـ الشباب السعودي

4ـ الاتحاد المنستيري التونسي

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و الشباب السعودي في البطولة العربية

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC.