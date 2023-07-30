السد يسقط الهلال بثلاثية..والزعيم يقترب من توديع البطولة العربية

حقق الفريق الاول لكرة القدم بالنادي السد القطري فوزا ثمينا على نظيره فريق الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية 2023".

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وتقدم الزعيم بأول أهداف اللقاء عن طريق المحترف ميشائيل ديلجادو في الدقيقة 10 بعد صناعه من روبين نيفيز، ثم تعادل بغداد بونجاح للسد في الدقيقة 40 ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 .

ومع بداية الشوط الثاني أحرز بغداد بونجاح ثاني أهداف السد في الدقيقة 50 ، ليتعادل الهلال سريعا عن طريق سالم الدوسري من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وقبل نهاية أحداث اللقاء خطف السد القطري هدف الفوز باقدام جونزالو بالاتا في الدقيقة 93 من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذا الفوز يتصدر السد القطري جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما يتذلل الهلال المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

تشكيل الهلال في مباراة السد اليوم

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد وكاليدو كوليبالي وعلي البليهي وياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش.

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو وسالم الدوسري والحمدان.

تشكيل السد

حراسة الكركى: برشام

خط الدفاع: يبدرو، ساير، طارق، على أسعد

خط الوسط: الهيدوس، خوخي، مصعب

خط الهجوم: بونجاح، ماتيوس، أكرم عفيف