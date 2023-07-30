الأحد 30 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

السد يسقط الهلال بثلاثية..والزعيم يقترب من توديع البطولة العربية

السد والهلال
السد والهلال

حقق الفريق الاول لكرة القدم بالنادي السد القطري فوزا ثمينا على نظيره فريق الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية 2023".

إقرأ أيضًا..

txt

الهلال يستهدف ضم حارس عالمي

txt

السد القطري يتعادل مع الهلال السعودي إيجابيًا في الشوط الأول

وتقدم الزعيم بأول أهداف اللقاء عن طريق المحترف  ميشائيل ديلجادو في الدقيقة 10 بعد صناعه من روبين نيفيز، ثم تعادل  بغداد بونجاح للسد في الدقيقة 40 ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 .

ومع بداية الشوط الثاني أحرز بغداد بونجاح ثاني أهداف السد في الدقيقة 50 ، ليتعادل الهلال سريعا عن طريق سالم الدوسري من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وقبل نهاية أحداث اللقاء خطف السد القطري هدف الفوز باقدام جونزالو بالاتا في الدقيقة 93 من الوقت المحتسب بدل من الضائع. 

بهذا الفوز يتصدر السد القطري جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما يتذلل الهلال المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

 

تشكيل الهلال في مباراة السد اليوم 

 

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد وكاليدو كوليبالي وعلي البليهي وياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش.

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو وسالم الدوسري والحمدان.

 

تشكيل السد 

 

حراسة الكركى: برشام

خط الدفاع: يبدرو، ساير، طارق، على أسعد

خط الوسط: الهيدوس، خوخي، مصعب

خط الهجوم: بونجاح، ماتيوس، أكرم عفيف

مواد متعلقة

احتفالية ميشيل وعبدالحميد بعد تسجيل الهدف الأول في شباك السد القطري

تشكيل السد القطري لمواجهة الهلال في البطولة العربية

سافيتش يقود تشكيل الهلال لمواجهة السد في البطولة العربية

سافيتش يقود الهلال أمام السد القطري في البطولة العربية

مدرب الهلال السعودي يؤكد عدم جاهزية مالكوم أمام السد القطري

البطولة العربية .. شوط أول سلبي بين السد القطري والوداد المغربي

مانويل ليلو يٌعلن قائمة السد القطري المشاركة في البطولة العربية

السد القطري يضم قائد المنتخب المغربي
الجريدة الورقية