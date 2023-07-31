المشدد لشخصين متهمين بالإتجار في الحشيش بالزاوية الحمراء

عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهمين إثنين في قضية النيابة العامة رقم ٣٦٤٥ لسنة ۲۰۲۲ جنايات الزاوية الحمراء بالسجن المشدد مدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

السجن المشدد لمتهمين بالإتجار في الحشيش

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي السعيدة،رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبو زيد، و مصطفى سامي عبد الجواد، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما أحرزا بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا".

وعليه حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد مدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسين ألف جنية وبمصادرة

المخدر المضبوط وألزمتهما المصاريف الجنائية.