الجامعة البريطانية تشارك في معرض "إيديوجيت"

شاركت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، في فعاليات معرض وملتقى إيديوجيت EDU GATE” 2023، الدولي للجامعات والمنح والتدريب في دورته ال 13.

ويقام معرض إيديوجيت تحت شعار “جميع الجامعات تحت سقف واحد”، والذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد، وتستمر حتى الثلاثاء 1 أغسطس، بأحد فنادق القاهرة.

خصم الجامعة البريطانية

وأعلنت الجامعة البريطانية في مصر، تخصيص خصم 10% على الرسوم الدراسية للطلاب الذين يسجلون طلبات الالتحاق بكليات الجامعة من خلال معرض EDUGATE التعليمي الدولي، بشرط سداد الدفعة الأولي من المصروفات خلال 3 أيام، فضلًا عن خصم يصل إلى 20% على الرسوم الدراسية للطلاب الراغبين في التقديم لقسم اللغة الصينية بكلية الآداب والإنسانيات.

وتقام فعاليات ملتقى إيديوجيت تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، حيث تناقش دعم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي.



ويوفر جناح الجامعة البريطانية في مصر، والمتواجد بالملتقى على مدار أيامه الثلاثة، كافة المعلومات عن البرامج الدراسية بالجامعة، وتخصصاتها المختلفة والأقسام الموجودة، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابي التي تمكن الطلاب من الدراسة في الخارج في عدد من الجامعات الأجنبية ذات الشراكة مع الجامعة.

كما يوفر جناح الجامعة البريطانية في مصر دليل للتعريف بكليات الجامعة والتي تضم 11 كلية وهم: كلية الهندسة، وكلية هندسة الطاقة والبيئة، وكلية الأسنان، وكلية التمريض، وكلية القانون، وكلية الاتصال والإعلام، وكلية الفنون والتصميم، وكلية الصيدلة، وكلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، وكلية الآداب والإنسانيات، فضلًا عن التعريف بشروط التقديم للجامعة وخطواتها.

كما يتيح جناح الجامعة البريطانية الفرصة في التعرف على الأنشطة الطلابية خلال فترة سنوات الدراسة بالجامعة، بالإضافة إلي التعرف على المنح الدراسية الممولة كليًا أو جزئيًا التي توفرها الجامعة البريطانية لطلابها، فضلًا عن التعرف على الشهادات الثنائية التي تمنحها الجامعة البريطانية لخريجيها، والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ومن الجامعات الأجنبية الشريكة وهم ( London South Bank University & Manchester Metropolitan University & Queen Margaret University).