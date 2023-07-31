نتيجة الثانوية العامة 2023| عدد الحاصلين على الدرجات النهائية في جميع المواد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد الحاصلين على الدرجات النهائية في جميع المواد الدراسية ضمن نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد الإعلان الرسمي لها.

أوضحت إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023 حصول 4 آلاف و49 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية،6 آلاف و131 طالبًا وطالبة، في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وفي اللغة الأجنبية الثانية 159 ألفًا و703 طلاب وطالبات، والكيمياء 38 ألفًا و715 طالبًا وطالبة، والأحياء 17 ألفًا و313 طالبًا وطالبة.

بينت إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023 أن عدد الحاصلين على الدرجة النهائية في الجيولوجيا والعلوم البيئية 16 ألفًا و851 طالبًا وطالبة، الفيزياء 13 ألفًا و985 طالبًا وطالبة، والرياضيات التطبيقية 4 آلاف و683 طالبًا وطالبة، والجغرافيا 18 ألفًا و956 طالبا وطالبة، وعلم النفس والاجتماع 14 ألفًا و352 طالبًا وطالبة، والتاريخ ألف و801 طالب وطالبة، والفلسفة والمنطق 26 ألفًا و258 طالبًا وطالبة، والرياضيات البحتة ألف و548 طالبًا وطالبة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023:

أعلنت الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 بنسبة نجاح 78.81%.

أوضح وزير التربية والتعليم أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 بلغ 763 ألفًا و206 طلاب وطالبات، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبًا وطالبة الامتحانات.

أشار وزير التربية والتعليم إلى أن رسوب 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة في نتيجة الثانوية العامة 2023 وسيعيدون الصف الثالث الثانوي.

لفت وزير التربية والتعليم إلى نجاح 589 ألفًا و723 طالبًا وطالبة في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة 2023 بنسبة 78.81%، مشيرًا إلى أن 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات سيؤدون امتحانات الدور الثانى في الثانوية العامة 2023.

أضاف وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح ارتفعت هذا العام عن العام الماضي، إذْ بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 نحو 74.47% بنجاح 453 ألفًا و596 طالبًا وطالبة من إجمالي 689 ألفًا و745 طالبًا وطالبة تقدموا لأداء الامتحانات.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023:

تتضمنت قائمة أوائل الشعبة الأدبية: سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة، وعائشة هانى محمد فتحى عبدالحميد أبوعاصى من محافظة القاهرة، وعز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة، وعمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة، وفايزة علي محمد محمود من محافظة الجيزة، وفرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية، ومحمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب من محافظة الجيزة، ومعاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة، وندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة، ونسمة محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

كما تتضمنت قائمة أوائل الشعبة العلمية علوم: أميمة محمود أحمد عبدالله صالح من محافظة الدقهلية، وحسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط، وزياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة، وكريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا، وكريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة، وكيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا، ومحمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية، ومحمود محمد عبدالفتاح أحمد من محافظة أسيوط، ومعاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف، وياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة.

شملت قائمة أوائل الشعبة العلمية رياضيات: إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط، وأروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة، وأسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية، وباسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط، وزياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية، ومارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية، ومحمد أحمد رزق أحمد إسماعيل من محافظة القاهرة، ومحمود أشرف السيد أبوحادى من محافظة الغربية، ومرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة، ومروان أحمد علي عبدالسميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد.