عمرو خالد الثاني شعبة أدبي: "كنت بذاكر 15 ساعة علشان أوصل لحلمي"

عبرعمرو خالد ناصر عفيفي الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة "شعبة أدبي " بمجموع 391.5 ، عن سعادته البالغة بتفوقه وتتويج اسمه ضمن أوائل الجمهورية ، وقال : "سعيد جدآ انا من أوائل الثانوية العامه ، وبرغم خوفى وتوترى طول السنه ، ولكن اهلى ديمآ كانوا بيطمنونى ومكنش حد بيضغط على .

وأشار عمرو خالد ناصر الطالب بمدرسة قايتباى الخاصة للغات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة ، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الالكترونية "، كنت بذاكر اكتر من 15 ساعه لان كان عندى هدف ان ادخل سياسة واقتصاد او السن ، وفى النهاية تعبى ربنا عوضنى ان اكون ضمن اوائل الجمهورية ،

موضحآ عمرو خالد ، كنت معتاده على مذاكرة دروسى طوال العام الدراسي من خلال الانترنت او اون لاين ومكنتش محتاج لدروس خصوصية ، كنت معتاد ان اصحى بدرى وابدأ مذكرتى من الساعه 8 صباحا علشان اقدر اوصل لحلمى ، وبعد ظهور النتيجه حاليا بفكر فى كليات المتخصصة فى الذكاء الاصطناعى.

وأكد عمرو ، أن أسرته بذلت مجهودا كبيرا معه طوال العام الدراسي وهيأت له الجو المناسب ودعمته وشجعته على مواصلة النجاح ورفعت من روحه المعنوية دون أن تضغط عليه في المذاكرة، ليتمكن من التفوق وتحقيق حلمه في الالتحاق بكلية الطب ، حيث أنها تهدى نجاحه لأسرتها التي دعمتها حتى وصلت لتلك اللحظة وهي أن يكون من أوائل الجمهورية.