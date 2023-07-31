مونديال السيدات .. زامبيا تفوز على كوستاريكا بثلاثية ويودعان البطولة

فاز المنتخب الزامبي على نظيره الكوستاريكي بثلاثية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما صباح اليوم الأثنين على ملعب ستاد وايكاتو بدولبة نيوزيلندا ، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات.





ولحساب المجموعة ذاتها ، تمكن المنتخب الياباني من تحقيق انتصار عريض على أسبانيا برباعية نظيفة وتأهل المنتخبان سويًا إلى الدور التالي من المنافسات.

وتضم فعاليات بطولة كأس للسيدات 2023 في مرحلة دور المجموعات المنتخبات الآتية:

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.



المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب إفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.



ومن المقرر إقامة 4 لقاءات اليوم في منافسات البطولة العالمية الأولى تجمع اليابان أمام أسبانيا ، والثانية كوستاريكا أمام زامبيا ، واللقاء الثالث بين كندا وأستراليا.

بينما يأتي اللقاء الرابع والأخير بين أيرلندا ونيجيريا.