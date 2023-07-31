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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنظمان مهرجان "دروبنا" بالأسمرات

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب "الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة " بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz مشروع الفرص المتكافئة والتنمية الاجتماعية EOSD  ..  مهرجان "دروبنا" بالمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات .. (تحت شعار شباب من أجل التغير).

مهرجان دروبنا هو يوم شامل للعديد من الألعاب والأنشطة بهدف زيادة الوعي والمعلومات عن ٤ محاور رئيسية وهم:

١- إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة
٢- المساواة النوعية وتكافؤ الفرص 
٣- الصحة الانجابية وقضايا السكان 
٤-  المشاركة المجتمعية

تم اقامة المهرجان يوم السبت 29 يوليو 2023 ..

كانت الفئة العمرية المشاركة من 18 عام حتى 24 و الأشخاص ذوي الإعاقة حيث توفر بالفاعلية سبل الاتاحة لتمكين الجميع من المشاركة الفعالة ..

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالشباب والنشء ، وتكثيف الانشطة بحي الأسمرات ..

تضمنت الفعاليات أنشطة تفاعلية متنوعة لتمكين الشباب وتوعيتهم بموضوعات مهمة مثل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ، والمشاركة المجتمعية ، والصحة الإنجابية ..

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