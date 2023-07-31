شبانة: عروض خليجية للسولية والأهلي لا يمانع في هذه الحالة

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي تلقى عروض خليجية للانتقال في الفترة المقبلة عبر وكيل أعماله.

وأشار شبانة في تصريحاته الى ان ادارة القلعة الحمراء لا تمانع في قرار رحيل اللاعب وستناقشه بدقه اذا تلقت عرض رسمي جاد .

واتم شبانة حديثه قائلا : عمرو السولية تواجده مهم في الأهلي خاصة بعد رحيل حمدي فتحي وفي حال غياب أي لاعب للاصابة كما ان اللاعب يمتلك من الخبرات الكثير.

في سياق متصل يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في تمام السادسة من مساء يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

و فاز الأهلي بهدفين نظيفين على الداخلية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأمس على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.

وتقدم بيرسي تاو الهدف الأول في الدقيقة 37 من تمريرة أفشة، قبل أن يضيف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بتسديدة بمهارة بباطن القدم.

سيطر الأهلي على المباراة ولاحت له العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، ولكنها أهدرت لعدم إتقان اللمسة الأخيرة، بالإضافة إلى إهدار علي معلول ركلة جزاء في الشوط الأول بعدما سدد الكرة في القائم.