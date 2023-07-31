حيثيات المؤبد والسجن لـ17 متهمًا بالاتجار في المخدرات

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها لـ17 في القضية رقم ٩٢٤١ لسنة ٢٠٢١ جنايات البرهة والمقيدة تحت رقم ٢٤٠٦ لسنة ٢٠٢١ كلي شرق القاهرة أنهم ألفوا عصابة تولى إدارتها المتهم الأول وأنضم إليها باقي المتهمين وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد.

متهمون بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح



وجاء حسبما استقرت المحكمة في حيثيتها واطمأن إليها وجدانها، من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهم الأول ألف تشكيل عصابي مكون منه والمتهمين من الثاني حتى السابع عشر ، اتفقوا فيما بينهم بمقتضاه على ارتكاب جرائم احراز وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وجلبها من الخارج لداخل البلاد .

وذكرت المحكمة في حيثيتها أنه قام المتهم الأول على إدارة وتنظيم وتمويل نشاط العصابة وتوزيع الأدوار على عناصرها المشاركة فيها، كما تداخل المتهمان الثاني والسادس في إدارتها ومعاونة المتهم الأول يتنظيم العمل فيها ، بأن تولى المتهم الثانيMehmet Aziz تركي الجنسية إبرام صفقات جلب المواد المخدرة تمهيدا للاتجار فيها.

وكشفت الحيثيات أن المتهم السادس أحمد تولى تنفيذ عمليات تحویل أموال العصابة للخارج باستخدام طرق غير مشروعة لتمويل شراء صفقات المواد المخدرة تمهيداً لجلبها لداخل البلاد، وانضم باقي المتهمون اليها واشتركوا في نشاطها بأن تعاون المتهمون الثالث Zafer تركي الجنسية والرابع Akif تركي الجنسية والخامس Ferzende تركي الجنسية والثاني عشر Hasan Su ألماني من أصل تركي، والثالث عشر Ahmed تركي الجنسية من أصل سوري والخامس عشر Mehmet تركي الجنسية مع المتهم الثاني تنفيذ الدور المنوط به.

وبحسب التحريات فإن المتهم العاشر رمضان تولة القيام بأعمال تخزين واخفاء وتأمين المواد المخدرة المعدة للترويج بمخابئ تابعة للعصابة وتحت سيطرتها وحيازتها وعاونه في ذلك المتهم السادس عشر أيمن ، بينما تولى المتهم الحادي عشر راضي نقل المواد المخدرة وتسليم الأموال الخاصة بالعصابة.

كما اشترك باقي عناصرها وهم كل من المتهمين السابع محمد والثامن يوسف، والتاسع محمود والرابع عشر عبد العزيز، حال كونه طفل تجاوز سنه الخامسة عشر سنة، كما قام المتهم السابع عشر عبد الله في المعاونة على ترويج المواد المخدرة للغير ممن يتجر فيها ، واستخدم المتهمون العديد من السيارات الخاصة بالعصابة وحازوا في مساكنهم كميات من المواد المخدرة في اطار اضطلعهم بذلك النشاط واحرزوا وحازوا كذلك العديد الأسلحة النارية وذخائرها لتأمين نشاطهم المؤثم .

وعليه قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كلا منًا حضوريا للمتهمين من الأول حتى السادس ومن التاسع حتى الثامن عشر وغيابياً للسابع والثامن) بمعاقبة كل من المتهمين الأول عيد.س سالم عودة فراج والثان a.Mehmet(تركي) والثالث /Zafer Alpaslan (تركي) والرابع Akif Dere (تركي) والخامس/ Ferzende Ata (تركي) والسادس أحمد.ر، والسابع محمد.ع،والثامن يوسف .ع، والتاسع محمود.ع، والعاشر رمضان،ع، والحادي عشر اراضي. س، والثاني عشر Hasan Sa (ألماني) والثالث عشر Ahmed (تركي) والخامس عشر Mehmet (تركي) والسادس عشر أيمن.س، والسابع عشرعبد الله. بالسجن المؤبد وبغرامة مائة ألف جنيه لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح.

كما عاقبت المحكمة المتهم الرابع عشر عبد العزيز.ع بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة مائة ألف جنيه لما أسند اليه من اتهام للارتباط وبمصادرة المواد المخدرة،وقضت المحكمة ببراءة المتهم الثامن عشر حسن.م.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي السعيدة،رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبو زيد، و مصطفى سامي عبد الجواد، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمن الـ 17 في القضية رقم ٩٢٤١ لسنة ٢٠٢١ جنايات البرهة والمقيدة تحت رقم ٢٤٠٦ لسنة ٢٠٢١ كلي شرق القاهرة أنهم ألفوا عصابة تولى إدارتها المتهم الأول وأنضم إليها باقي المتهمين وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار أقراص جوهراً مخدراً (امفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الميثانفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخن (بندقية آلية سريعة الطلقات) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيق.



الاتهامات الموجهة للمتهمين

وشملت الاتهامات الموجهة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا بغیر ترخیص سلاحين ناريين مششخنين (مدسين فردي الطلقات على النحو بالتحقيق، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة محل الاتهامات السابقة دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيق، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش).

