نشرة أخبار الحوادث.. . المشدد 6 سنوات لعامل حاز 57 لفافة هيروين والقبض على لصوص الهواتف

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم نشرة بأهم أخبار الحوادث خلال الساعات الأخيرة، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بأهم أخبار الحوادث على مدار الساعة.

ونرصد خلال التقرير التالي أهم أخبار الحوادث خلال الساعات القليلة الماضية، وإليكم التفاصيل:

قررت محكمة الجنايات بالزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 500 جنيه عن حيازة السلاح والذخيرة، وذلك لإدانته بحيازة مواد مخدرة بنطاق دائرة مركز أبوكبير.

لمزيدٍ من التفاصيل: لحيازته 57 لفافة هيروين وسلاح.. المشدد 6 سنوات لعامل في الشرقية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لتعديه على آخر بالضرب مسببًا وفاته بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله جثمان أحد الأشخاص وبه إصابات جروح طعنية متفرقة بالجسم أثر ادعاء مشاجرة.

لمزيدٍ من التفاصيل: تعدى عليه بآلة حادة.. الإيقاع بالمتهم بالتخلص من شخص في القاهرة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تشكيلا عصابيا مكونا من 3 أشخاص بالسجن لمدة عام، لإدانتهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بمنطقة الطالبية، وتقدم المتهمون الثلاثة بالاستئناف على الحكم الصادر ضدهم.

لمزيدٍ من التفاصيل: السجن عامًا لـ3 متهمين بسرقة الهواتف المحمولة في الطالبية

نجحت الداخلية في ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من ربة منزل حال سيرها بدائرة القسم بأسلوب “الخطف”.

وبمواجهتهمـا اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقرا بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة.

لمزيدٍ من التفاصيل: القبض على لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (254) قضية مخدرات، (38) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (71649) حكما قضائيا متنوعة.

لمزيدٍ من التفاصيل: رصد 254 قضية مخدرات و38 قطعة سلاح خلال 24 ساعة