لحيازته 57 لفافة هيروين وسلاح.. المشدد 6 سنوات لعامل في الشرقية

وتغريمه 100 ألف جنيه..

قررت محكمة الجنايات بالزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 500 جنيه عن حيازة السلاح والذخيرة، وذلك لإدانته بحيازة مواد مخدرة بنطاق دائرة مركز أبوكبير.

تعود وقائع القضية، ليوم 4 مارس، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث مركز شرطة أبوكبير، بقيام "السيد. ع. أ" 28 عاطل عامًا، عامل، ومقيم بنطاق دائرة مركز أبوكبير، بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وطلقة و 57 لفافة من مسحوق الهيروين المخدر، بقصد الاتجار والتربح.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة بشمال الشرقية، قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات بالزقازيق، والتي أصدرت حكمها.