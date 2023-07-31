السجن عامًا لـ3 متهمين بسرقة الهواتف المحمولة في الطالبية

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بالسجن لمدة عام، لإدانتهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بمنطقة الطالبية، وتقدم المتهمون الثلاثة بالاستئناف على الحكم الصادر ضدهم.

السجن عامًا ..لـ3متهمين بسرقة الهواتف المحمولة بالطالبية

وذكر أمر إحالة المتهمين «حامد م ح»، و«جمعة ع ه»، و«أحمد ق س»، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين بعد أن وجهت إليهم تهمه سرقة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية، وذلك لأنه في يوم 27 فبراير الماضي، سرقوا الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بمنطقة الطالبية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة نفذوا أكثرمن واقعة بأحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة الطالبية، وقاموا بمحاولة بيع المسروقات لأحد الأشخاص ألا أنهم سقطوا في فخ الشرطة في هذا الوقت، وأن المتهمين الأول والثاني حازوا وأحرزوا سلاحا أبيضاً (مطواه) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

في سياق آخر ، قررت نيابة مدينة نصر، إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب “توصيل الأسلاك” في مدينة نصر لمحكمة الجنح.

الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقت إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب “توصيل الأسلاك”.

وأقروا بارتكاب (5) وقائع سرقة وبتصرفهم فى الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم (سيئ النية، له معلومات جنائية) تم ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها.