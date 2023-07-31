والد الثالثة أدبي: نأمل الحصول على منحة ولكل مجتهد نصيب

أعرب محمد قدري، والد الطالبة فرح قدري، الثالثة على الشعبة الأدبية، عن سعادته بحصول ابنته على المركز الأول بالثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية والثالث على نطاق مدارس الجمهورية، قائلًا "الحمد لله، لكل مجتهد نصيب".

وتابع قدري، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن فرح ابنته اجتهدت وكانت لا تدخر وقتًا سوى لمتابعة دروسها عن طريق وضع جدول يومي تتابع فيه دروسها.

وأشار والد الطالبة الثالثة على محافظات الجمهورية، أن فرح ابنته تعشق اللغات وتنوي الالتحاق بإحدى كليات اللغات التطبيقية لعدم وجود كلية ألسن داخل الإسكندرية، معربًا عن أمله في حصول ابنته على منحة لإحدى الجامعات الأجنبية داخل مصر.

النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

ويشار إلى أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 78.8%، وأنه سيتم عقد مؤتمر صحفى ظهر الاثنين لإعلان تفاصيل النتيجة بشكل كامل وأسماء الأوائل، مشيرا إلى أن عدد أوائل الثانوية العامة 30 طالبًا وطالبة.

ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلا: أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء.. أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023، ورسالتي لأبنائي الطلاب هى أن نتيجة الامتحانات بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم، وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياة العملية ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة، فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

وأضاف الوزير: رسالتي لأولياء الأمور، ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب والطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت، وساهموا في تطوير قدراتهم، ومهدوا لهم السبل، فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط، ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزارة التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.