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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج"

مؤتمر المصريين بالخارج
مؤتمر المصريين بالخارج

 انطلقت، صباح اليوم الاثنين، النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وبتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور نحو 1000 شخص من المصريين بالخارج من 56 دولة حول العالم، إلى جانب مشاركة السادة وزراء الهجرة والمالية والتضامن الاجتماعي والتعليم والثقافة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الشخصيات العامة.

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الهجرة تعلن الجهات الراعية لمؤتمر "المصريين في الخارج" فى نسخته الرابعة

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وزيرة الهجرة: "حلقات نقاشية بين المسئولين والمصريين بالخارج بمؤتمر الغد" (خاص)

فعاليات المؤتمر 

ويستهل المؤتمر فعالياته بالجلسة الافتتاحية تحت عنوان "كشف حساب"، والتي تتضمن استعراض الجهود التي بذلتها وزارة الهجرة على مدار العام الجاري لتلبية مطالب المصريين في الخارج، والموقف الخاص بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق وكيف تم تنفيذها وما نتج عنها من إنجازات.

د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

محاور المؤتمر 

كما يناقش المؤتمر في نسخته الرابعة عددًا من المحاور الرئيسية (المحور الاقتصادي والاستثماري - المحور السياسي والتعليمي - المحور الاجتماعي والخدمي)، وهي محاور تم التوصل إليها من خلال التواصل الدائم مع المصريين في الخارج التي تنتهجها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة".

مؤتمر المصريين بالخارج 
مؤتمر المصريين بالخارج 

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