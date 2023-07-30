وزيرة الهجرة: "حلقات نقاشية بين المسئولين والمصريين بالخارج بمؤتمر الغد" (خاص)

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج: "إن النسخة الرابعة من المؤتمر تنعقد عقب نجاح الوزارة في تنفيذ توصيات النسخة الثالثة من المؤتمر الماضي، وأنه تم التنسيق مع أكثر من 5 وزارات تقريبًا للرد على استفسارات ومقترحات أبناء مصر كافة في الخارج"، لافتةً أن المسئول والمصري في الخارج سيكونان وجهًا لوجه دون وجود وسيط بينهم ينقل أسئلتهم ومطالبهم هذه المرة.

أكدت وزيرة الهجرة، خلال حديثها لـ "الوفد" على اهتمام القيادة السياسية بإشراك المصريين بالخارج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل الجمهورية الجديدة، لافتة أن المؤتمر سيشهد نقاشًا موسعًّا حول سبل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والتي يمكن أن تكون محل اهتمام وجذب، وآليات تطوير قنوات التواصل بين الدولة والمستثمرين المصريين بالخارج لإيجاد حلول أكثر كفاءة وفاعلية للمستثمرين.

حول رعاية مجلس الوزراء للمؤتمر، نوهَّتْ وزيرة الهجرة، أنها رسالة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالمصريين بالخارج والحرص على الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ولقائهم وممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتعزيز النقاش وتحقيق ما يمكن تنفيذه من مقترحات.

يلتقي أبناء مصر في الخارج، غدًا الإثنين، بوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفيرة سها جندي، في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والذي يقام مرة كل عام، للاستماع لمطالب ومقترحات المغتربين من شتى بقاع العالم.

تأتي النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج بمشاركة حوالى 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، بينهم ممثلون عن 66 رابطة/ جالية للمصريين بالخارج، وهو عدد كبير يمثل المصريين المتواجدين في كل دولة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.