الهجرة تعلن الجهات الراعية لمؤتمر "المصريين في الخارج" فى نسخته الرابعة

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رعاة النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومنها بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، كأحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمروشركات لكبار رجال أعمال ومستثمرين مصريين بالخارج.

ومن جانبها، وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة شكرها للوزارات والجهات والشركات الراعية للمؤتمر، لاهتمامهم برعاية هذا الحدث الهام الذي يخص المصريين بالخارج، ما يعكس أهمية ما تناقشه محاور النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، وحجم المشاركة الفاعلة من مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، وكذلك مشاركة نحو 1000 مصري بالخارج جاءوا من 56 دولة، وكما يحظى مؤتمر المصريين في الخارج بدعم القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فأصبح الوجهة الأولى التي تعبر عن كل مصري بالخارج وانعكاسًا لتطلعاته وآماله، وتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر للوطن الأم، وتحت ظلال الجمهورية الجديدة.

وأضافت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أنه تم التنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، والاستقرار على محاور وجلسات المؤتمر، مؤكدة وضع الأجندة النهائية للمؤتمر بمشاركة نوعية من وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات والدفاع والداخلية والخارجية والثقافة، وعدد من السادة ممثلي الوزارات والجهات المختلفة، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بمشاركة واسعة من المصريين بالخارج.

ويلتقي أبناء مصر في الخارج، غدًا الإثنين، بوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفيرة سها جندي، في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارح، والذي يقام مرة كل عام، للإستماع لمطالب ومقترحات المغتربون من شتى بقاع العالم.

وتأتي النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج بمشاركة حوالى 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، بينهم ممثلون عن 66 رابطة/ جالية للمصريين بالخارج، وهو عدد كبير يمثل المصريين المتواجدون في كل دولة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

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