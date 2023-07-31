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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد وخطوات تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية

بوابة الأزهر الشريف
بوابة الأزهر الشريف

تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية... يسعى الكثير من الطلاب إلى معرفة موعد وخطوات تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية، بغية تقديم تظلمات والتي بدأت 30 يوليو حيث تستمر تلقي تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 لمدة ثلاثين يومًا.

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نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وسيتم تفعيل منظومة التظلمات الإلكترونية بكافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يقدم الطالب الطعن بالمنطقة ويدفع الرسوم المقررة.

وتبلغ قيمة رسوم الطعن على المادة الواحدة في تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية، 100 جنيه للمادة الواحدة، حيث يستطيع أي طالب أو طالبة يرغب في التظلم في أحد المواد التي يريد الإطلاع عليها ويبدي ملاحظاته ثم تظهر النتيجة إلكترونيا على بوابة الأزهر بعد خمسة عشر يوما من يوم التعارف.

خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

-في البداية يجب الدخول على موقع الأزهر الشريف من هنا 

- اختيار تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023. 

- يجب إضافة البيانات المطلوبة منك

 - يجب اختيار المادة التي يحددها الطالب لعمل التظلم.

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