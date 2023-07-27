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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

بوابة الوفد الإلكترونية

تصدرت نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، مؤشر محركات البحث العالمي جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلانها رسميًا من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

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نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 يبحث عنها الكثير من الطلبة وأولياء الأمور عنها لمعرفة نتيجة الشهادة الثانوية.

 ينشر لكم موقع وبوابة الوفد الإلكترونية لينك الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عن طريق الضغط هنــــــــــــــا

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية ويعرب عن خالص تقديره لأسرهم:

أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، وأعرب فضيلته عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيًّا لهم مزيدًا من التفوق في المراحل الجامعية.

 أعلن المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر عن أسماء الطلاب الأوائل للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م، وحصل على المركز الأول على القسم العلمي الطلاب: أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ)، وحبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ)، وعصام هلال الحريري (معهد العامرية بالغربية) بمجموع 649 بنسبة 99.85%، وجاء في المركز الأول على القسم الأدبي الطالبة: ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) بنسبة 97.94%، وحصلت على المركز الثاني الطالبة: حبيبة حمدي عبدالرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) بنسبة 97.46%، كما حصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة: ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46%.

اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

كما حصلت الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار(معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) على المركز الأول للمكفوفين بنسبة 93.33%، والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبومندور بكفر الشيخ) بنسبة 92.22%، بينما جاء في المركز الثالث الطالب أحمد مقتدى صابر(معهد كامل عودة الخاص بالجيزة) بنسبة 91.27%، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة آية محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) بنسبة 90.16%، في حين حصلت الطالبة منة الله محمد أحمد، (معهد فتيات الشقر ببني سويف) على المركز الخامس بنسبة 90%. 
 من المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ظهر اليوم، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل.

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