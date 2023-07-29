الثاني أدبي بالثانوية الأزهرية مكفوفين: القرآن سر تفوقي وكنت بذاكر 12 ساعة يوميا (شاهد)

قال بلال محمد، الحاصل على المركز الثاني أدبي بالثانوية الأزهرية "مكفوفين"، إنه من محافظة كفر الشيخ، لافتا إلى أن سر تفوقه في الثانوية هو حفظ القرآن الكريم، قائلا:"حفظت القرآن بالقراءات العشر".

وأضاف "محمد"، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أنه كان حريص على قراءة القرآن الكريم والدعاء وكانا أحد أسباب نجاحه ، قائلا:"كنت ببدأ يومي بصلاة الفجر ثم أقوم بقرأة القرآن ويدعو الله ثم يبدأ مذاكرة وكنت مخصص لنفسي ورد يومي لقرأة القرآن"، لافتا إلى أنه كان يذاكر ما لا يقل عن 12 ساعة يوميًا.

وأشار إلى أن والده يعمل خطيب وإمام مسجد بوزارة الأوقاف، وكان يساعده في مذاكرة العلوم الشرعية والعربية وتسجيل المواد الدراسية، ووالدته كانت تساعده في مذاكرة المواد الثقافية، مشددًا على أنهم كانوا سبب في تفوقه وتهيئة جو للمذاكرة.

وواصل محمد أنه يتمنى الالتحاق بكلية لغات وترجمة جامعة الأزهر الشريف؛ لتساعده على نشر الإسلام بجميع بلاد العالم باللغات الأخرى.

وكيل الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى

وقد أعلن فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الخميس، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، بنسبة مئوية 46.63٪، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر، الخميس.

وفيما يلى المراكز العشر الأوائل للقسم الأدبى:-

الأول: ثراء سمير الرشيدي، معهد فتيات ناهيا بالجيزة، بنسبة 97.94%.

الثاني: حبيبة حمدي عبدالرحمن، معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة، بنسبة 97.46%.

الثاني مكرر: ندى حسين السعودي، معهد فتيات المحلة بالغربية، بنسبة 97.46%.

الرابع: رحمة ياسر الصغير، معهد فتيات العمرانية بالجيزة بنسبة 97.14٪

الخامس: أية إيهاب المرساوى، معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي بالقاهرة، بنسبة 96.98٪

الخامس مكرر: فاطمة عصام زكريا، فتيات محمد نجيب جويفل النموذجي بالشرقية، بنسبة 96.98٪

الخامس مكرر: مصطفى سعيد عبد الرحيم، معهد 15 مايو بالقاهرة بنسبة 96.98٪

الثامن: إیمان محمد عبد العزيز، معهد فتيات دلهمو بالمنوفية، بنسبة 96.83٪

الثامن مكرر : ميسان سمير فهيم الرشيدي، معهد فتيات ناهيا بالجيزة، بنسبة 96.83٪

العاشر: هاجر هلال أبو المعاطي، معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية بنسبة 96.67٪

وتصدر أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي ( مكفوفين) الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار، معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية، بنسبة 93.33%.

الثاني: بلال محمد جمعة، معهد أبو مندور بكفر الشيخ، بنسبة 92.22%.

الثالث: أحمد مقتدى صابر، معهد كامل عودة الخاص بالجيزة، بنسبة 91.27%.

الرابع: أية محمد عجور، معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية، بنسبة 90.16%.

الخامس: منة الله محمد أحمد، معهد فتيات الشقر ببني سويف، بنسبة 90%.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، الخميس، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتم بث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعى.