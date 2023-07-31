السيارة اتقلبت.. إصابة 5 أشخاص في حادث سير بالجيزة

أصيب 5 أشخاص في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي؛ إثر اصطدام السيارة التي يستقلونها بالرصيف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ حادث سير

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سير ووجود ووجود مصابين بالقرب من بوابة الكريمات، على الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الواقعة، وبين الفحص اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف اتجاه بني سويف.

وتبين أن الحادث أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أطفيح المركزى للعلاج، وتمت إزالة أثار الحادث، وتسيير حركة المرور مرة أخرى.



التحويلات المرورية.. بعد غلق طريق 26 يوليو لتنفيذ المونوريل



أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن التحويلات المرورية بعد غلق طريق 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو، ونادى الترسانة اتجاه مناطق ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط وادى النيل بالمهندسين ـ 6 أكتوبر، وذلك لمدة 6 أيام، بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو.

وضعت الإدارة العامة للمرور تحويلات مرورية لـغلق طريق امتداد 26 يوليو كليًّا بالاتجاه القادم من كوبرى ١٥ مايو ونادي الترسانة اتجاه مناطق ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر، لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط وادي النيل بالمهندسين - ٦ أكتوبر لمدة 6 أيام.

تحويلات مرورية بعد غلق طريق 26 يوليو

أعلنت إدارة مرور الجيزة عن التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:

- تحويل حركة المرور بشارع ٢٦ يوليو (الرئيسي) في الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر ليخدم حركة المرور القادمة من كوبري ١٥ مايو ونادى الترسانة وكذا استحداث فتحات (دخول - خروج للمركبات بالجزيرة الوسطى بعد رفع كفاءتها من حيث الطبقة الأسفلتية).

- حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ونادى الزمالك تقوم بالانحراف يمينًا إلى الطريق الداعم لشارع ٢٦ يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع ٢٦ يوليو الرئيسى اتجاه كوبري ١٥ مايو وميدان سفنكس.

- حركة المركبات القادمة من كوبري ١٥ مايو ونادي الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر (القادم من ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر) بعد تحويل الحركة المرورية عليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بالجزيرة الوسطى.

- استكمال السير بمسار التحويلة المرورية حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلي بشارع ٢٦ يوليو اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر عن طريق فتحة الخروج المستحدثة قبل مطلع كوبري لبنان بمسافة ما يقرب من (۸۰ مترا).

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت غلق طريق 26 يوليو كليًّا بالاتجاه القادم من كوبرى ١٥ مايو ونادى الترسانة اتجاه مناطق ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر لمدة ٦ أيام بدايةً من الاثنين ولمدة 6 أيام، لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط وادي النيل بالمهندسين - ٦ أكتوبر.

وأضافت إدارة مرور الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط وادي النيل بالمهندسين - ٦ أكتوبر والقيام باستحداث رامب جديد بشارع ٢٦ يوليو (الرئيسي) بالاتجاه القادم من كوبري ١٥ مايو ونادي الترسانة اتجاه مناطق ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر وما يتطلبه من إجراء التحويلة المرورية التي سيتم تنفيذها ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل وادي النيل.