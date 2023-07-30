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الأحد 30 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى

حادث طريق صورة ارشيفية
حادث طريق صورة ارشيفية

تعرض 3 أشخاص للاصابة اثر حادث تصادم سيارة بحائط خرسانى بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى، ويقوم رجال المرور برفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرر المحضر اللازم. 

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تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أمام نقطة إسعاف الرست بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومه بسيارات الاسعاف ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى بحائط خرسانى ، مما أسفر عن إصابة 3 اشخاص ، وجرى نقلهم إلي مستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج اللازم ،وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات .

 

 

وفى سياق اخر قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أمير ناصف، وعضوية المستشارين أنور أبوريه، وعمرو الأحمداوي، وسكرتارية محمد صبحي، اليوم السبت، تأجيل استئناف الفنان أحمد آدم  على إلزامه بدفع مبلغ 300 ألف جنيه، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 28 أكتوبر لورود تقرير الخبير.

 

ووفقًا لوزارة المالية فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

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