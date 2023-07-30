شاب يلقى حتفه فى حادث انقلاب دراجة نارية بكرداسة

لقى شاب حتفه متأثرا بإصابته إثر انقلاب دراجة نارية يستقلها بمنطقة كرداسة بالجيزة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مرورى بأحد شوارع منطقة كرداسة ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب دراجة نارية ما أسفر عن إصابة شاب وتم نقلة إلى مستشفى القصر العينى ، ولكنه توفى متأثرا بإصابته ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفى سياق منفصل قبلت محكمة مجلس الدولة الطعن المقام من إحدي الجهات الحكومية، وذلك لطلب أحد موظفيها بالحصول على الأجر المُضاعف عن أيام الراحات والأجر المُضاعف عن العُطلات والأعياد والمُناسبات الرسمية أثناء فتره عمله، وأيدت المحكمة حكم أول درجة المتضمن رفض إعطاءه هذه الأجور .

صورة المتوفى

قالت المحكمة، إن عناصر المُنازعة تخلُص ــــ حسبما يبين من الأوراق ــــ فى أن المطعون ضده "الموظف" كان قد أقام الدعوى رقم 27349 لسنة 72 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الرابعة عشرة طالباً الحُكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف أجر مُضاعف عن أيام الراحة الأسبوعية بما فيها لجُمع والسبت والعُطلات الرسمية وساعات العمل الإضافية الزائدة عن 48 ساعة، وحصل علي حكم لصالحة، وقامت جهة عمله بالطعن علي الحكم .

واوضحت المحكمة ان المطعون ضده يُطالب بصرف أجره مُضاعفاً عن أيام العُطلات والأعياد والمناسبات الرسمية نظراً لتعذر قيامه بها بسبب ظروف العمل وكان الحق في ذلك يقتصر على أيام عُطلات الأعياد والمُناسبات الرسمية دون الراحات التي يُمنح بدلاً منها أياماً أخرى دون تعويض نقدي، ولم يُقدم "الموظف"ما يُثبت قيام جهة عمله بتكليفه رسمياً بالعمل في أيام عُطلات الأعياد والمُناسبات الرسمية، ومن ثم فإن طلبه بالنسبة للطلبين الأول والثانى يكون غير قائم على سبب من الواقع أو القانون متعيناً رفضه.