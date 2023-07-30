إصابة أسرة في حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبرى الواسطى في إتجاة شرق النيل، شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بحادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبرى الواسطى بالقرب من مركز أطفيح التابعة لمحافظة الجيزة، نتج عنه إصابة 3 أشخاص.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من : عصام فوزي عبد الفتاح 42 عامًا، باشتباه كسر بالساق الأيمن، محمد فوزي عبد الفتاح رياض 33 عامًا، عامل، باشتباه كسر بالساق الأيمن، كريم احمد فوزي 10 أعوام، طالب، بجروح وسحجات متفرقه إلى مستشفى الواسطى المركزى تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى.