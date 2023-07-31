التفاصيل الكاملة لإضافة الزوجة والمواليد الجدد على بطاقة التموين

طريقة إضافة الزوجة بطاقة التموين.. كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، يُعد محل اهتمام قطاع كبير من المصريين، خصوصًا أن الكثير من الأسر يسعى عقب الزواج إلى ضم الزوجة والأبناء على البطاقة التموينية بغية صرف الدعم التمويني.

إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

ويتطلب إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج، عقب فصلها من بطاقة تموين الأسرة، شروطًا وضعتها وزارة التموين، وهي أن تكون الزوجة فردًا مقيدًا على منظومة الدعم التمويني، وتحصل على تموين شهري من خلال البطاقة التموينية، وأن يكون الزوج حاملًا بطاقة تموين باسمه.

خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين

- يجب الدخول على بوابة مصر الرقمية.

قراءة الشروط والنقر على الموافقة على الشروط والأحكام.

تدوين البيانات الشخصية.

النقر على إضافة أو ضم إلى بطاقة التموين.

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

الدخول على موقع دعم مصر التمويني من هنا

تسجيل حساب جديد.

إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين.

إدخال الاسم الأول للأم الوالدة

النقر خدمات التموين.

- الضغط على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في التموين.

- النقر على إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

- إدخال اسم الابن أو الابنة الذي ترغب في إضافته

- إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة

- إدخال صلة القرابة ابن أو ابنة.

اختيار الصفة ضم الأبناء.

- أخيرا اضغط على أيقونة إضافة.