التموين تكشف حقيقة استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انها سوف تعلن غدا حقيقة استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد.

وكانت بعض المواقع الإخبارية تناولت أخبار عن قيام الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة البريد باستبدال بطاقة التموين ب "الكارت الموحد " والتى يستفيد منها ٦٤ مليون مواطن.

على أن يتم تطبيق نظام الكارت الموحد بداية من شهر أغسطس القادم فى محافظة بورسعيد بشكل تجريبي، ويُقدم من خلاله كافة الخدمات التي تقدمها البطاقة التموينية.

ومن المعروف أن وزارة التموين تدرس تطبيق الكارت الموحد منذ فترة طويلة، ويعمل على تقديم حزمة كبيرة من الخدمات للمواطنين، والتي ستبدأ بتقدم خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل تقديم باقي خدمات المواطن من صرف المعاشات، أو استخدامه في المواصلات، أو البنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية بحيث يقوم كل مواطن بفتح حساب شخصي فى هيئة البريد، حيث أنه يحمل البيانات الأولية للمواطن، أهمها بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، موضحا أن الكارت مزود ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى صاحبها.