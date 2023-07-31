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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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في موسمها الخامس..

تكريم ٣٠٠ فائز في مسابقة «أميرة راشد» لحفظ القرآن وتجويده بالمنوفية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم أهالي قرية طنوب بالمنوفية الفائزين في مسابقة الدكتورة "أميرة راشد" السنوية في حفظ القرآن الكريم وتجويده، بإشراف عام من الدكتور حامد راشد، وبحضور لفيف من رموز العلم والثقافة ومحفظي القرآن الكريم بالمحافظة وعدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة وأولياء أمور الفائزين.

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وقد شهد حفل توزيع الجوائز تكريم أكثر من ٣٠٠ متسابق من حفظة القرآن الكريم الفائزين في خمسة مستويات: القرآن كاملًا، عشرون جزءًا، نصف القرآن، ربع القرآن، خمسة أجزاء، حيث بلغ عدد المتسابقين في المرحلة الأولى ١٥٠٠ متسابق من الجنسين على مستوى ثلاث محافظات هي: المنوفية والبحيرة والغربية، انتهت بفوز ٣٠٠ متسابق في مرحلة التصفيات النهائية، إضافة إلى رحلة عمرة للطالبة آلاء سعيد راشد، الحاصلة على المركز الأول.

شارك في المسابقة ما يزيد عن عشرين مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم

وقال الدكتور حامد راشد المشرف العام على المسابقة: " إن المسابقة في نسختها الخامسة شهدت إقبالًا غير مسبوق، حيث شارك في المسابقة ما يزيد عن عشرين مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم موزعين على قرى مركز تلا وغيرها من مراكز المحافظات الثلاث المشاركة، مؤكدًا أن المسابقة حظيت بلجنة تحكيم متميزة من علماء ومشايخ الأزهر، فقد ضمت كلًا من: الشيخ حسن مزروع، موجه القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية، والدكتور محمود عدس، معلم القرآن والقراءات بمنطقة المنوفية الأزهرية، والشيخ أحمد حسن، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف".

وأضاف راشد: "إن المسابقة تهدف إلى تشجيع أبناء قرية طنوب والقرى المجاورة على حفظ القرآن الكريم، وتُعقد بشكل دوري كل عام، مضيفًا أن المسابقة تحمل اسم زوجتي "الدكتورة أميرة راشد"- رحمها الله- وهي إحدى بنات قرية طنوب الحافظات المتقنات لكتاب الله، ومنذ وافتها ونحن نعقد تلك المسابقة، واهبين ثوابها لروحها الطاهرة".

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