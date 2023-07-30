الأوقاف تعلن عن مسابقة رؤية التثقيفية للأئمة والواعظات

تعلن وزارة الأوقاف المصرية، عن إطلاق مسابقة رؤية التثقيفية للأئمة والوعاظ والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن ذلك على النحو التالي:

أولًا: المسابقة

1- كتابة ملخص للإصدارات التالية من سلسلة رؤية بواقع خمسمائة كلمة لكل إصدار، وهي:

1. المختصر الشافي في الإيمان الكافي

2. دراسات في علوم القرآن

3. دراسات في علوم الحديث

4. مهارات التواصل في السنة النبوية

5. مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة

6. الدولة مفهومها وتطورها

وزارة الأوقاف المصرية

7. تنظيم النسل في ضوء متغيرات العصر

8. العملات الافتراضية المشفرة

9. فن المقدمات والخواتيم

10. فن الكتابات والجمل القصيرة (الحكمة والمثل والتغريدة)

2- اجتياز الاختبار المقرر في هذه الإصدارات.

ثانيًا: الجوائز والحوافز

1- إلحاق الفائز الأول والثاني من الأئمة في المسابقة بإيفاد رمضان بشرط إجادة كل منهما لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، بغض النظر عن سنة تعيينه وعدد مرات سفره السابقة.

2- ضم الأولى من الواعظات للمرشحات لمرافقة بعثة الحج.

3- 15 ألف جنيه للمركز الأول من غير المرشحين للإيفاد أو الحج بشرط الحصول على 80% فأكثر.

4- 10 آلاف جنيه للمركز الثاني من غير المرشحين للإيفاد أو الحج بشرط الحصول على 75% فأكثر.

5- 10 جوائز قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه بشرط الحصول على 65% فأكثر.

6- 10 جوائز قيمة كل منها 2000 جنيه بشرط الحصول على 60% فأكثر.

للاشتراك في المسابقة سجل بالضغط هنــــــــــــا في موعد أقصاه السبت 5 أغسطس 2023م.

حصول ( 10 ) مساجد جديدة على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي

في سياق آخر اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عشرة مساجد جديدة تم حصولها على شهادة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ).

يأتي ذلك بناءً على تقرير رئيس لجنة الجودة والاعتماد بالأوقاف، وعلى الزيارات الميدانية للجنة، ليصبح إجمالي ما تم اعتماده حتى تاريخه (12) مسجدًا، وذلك على النحو التالي:

1. القاهرة - مسجد الإمام الحسين - الجمالية.

2. القاهرة - مسجد حسن الشربتلي - التجمع الخامس.

3. القاهرة - مسجد المهند - التجمع الخامس.

4. القاهرة - المسجد الجامع - مدينتي.

5. القاهرة - مسجد الرحمن - الرحاب.

6. جنوب سيناء - مسجد الصحابة - شرم الشيخ.

7. جنوب سيناء - مسجد الروضة - الطور.

8. البحر الأحمر - مسجد الميناء - الغردقة.

9. المنوفية - مسجد سيدي شبل - الشهداء.

10. دمياط - مسجد الرحمة - رأس البر.

11. أسيوط - مسجد البقلي - مدينة أسيوط.

12. الوادي الجديد - مسجد التواب الرحيم (المجمع الإسلامي) - الداخلة.

جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي ، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.