الأوقاف: 150 إمامًا وواعظة يشاركون في دورة اللغة العربية بالإسكندرية

تعقد وزارة الأوقاف ثاني دورات اللغة العربية المتخصصة لأئمة وواعظات الأوقاف بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية الأربعاء القادم 2 أغسطس 2023م ولمدة يومين، وذلك لـعدد (150) إمامًا وواعظة من مديريات الإسكندرية والبحيرة والغربية، فعلى الأئمة والواعظات الآتي أسماؤهم التواجد بمقر معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية الأربعاء القادم 2 أغسطس 2023م في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وهم:



1. منصور السيد منصور الحمراوي - إمام وخطيب - الغربية

2. محمود محمد عبدالعزيز غراب - إمام وخطيب - الغربية

3. رمضان عامر محمد الصباغ - إمام وخطيب - الغربية

4. محمد عبدالهادي محمد الصباغ - إمام وخطيب - الغربية

5. أحمد محمد إبراهيم الشورة - إمام وخطيب - الغربية

6. محمد سالم أحمد الوكيل - إمام وخطيب - الغربية

7. شريف ممدوح محمد الشيخ - إمام وخطيب - الغربية

8. محمد أحمد أحمد عبدالله - إمام وخطيب - الغربية

9. عبد القادر فتحي عبد القادر أبو قرع - إمام وخطيب - الغربية

10. عماد حسن عبدالنبي الشاطر - إمام وخطيب - الغربية

11. عبدالرحيم فتحي عبدالكريم طيب - إمام وخطيب - الغربية

12. أحمد محمد حسن كريم - إمام وخطيب - الغربية

13. محمد رشاد محمد النجار - إمام وخطيب - الغربية

14. أحمد محمود محمد الدماطى - إمام وخطيب - الغربية

15. تامر أحمد إبراهيم شكر - إمام وخطيب - الغربية

16. أحمد محمد بدر بدوى - إمام وخطيب - الغربية

17. زكريا نجيب المليجي فرج - إمام وخطيب - الغربية

18. سعد محمد سعد الشرقاوي - إمام وخطيب - الغربية

19. توفيق محمود بدر بديوي - إمام وخطيب - الغربية

20. محمد حسن محمد رخا - إمام وخطيب - الغربية

21. فرج فؤاد فرج أبو مندور - إمام وخطيب - الغربية

22. شاكر فرج إبراهيم أبو حليمة - إمام وخطيب - الغربية

23. اشرف السيد جاد عوض السماحي - إمام وخطيب - الغربية

24. أحمد عبد السلام السيد الوزير - إمام وخطيب - الغربية

25. بدير مسعد بدر العزب - إمام وخطيب - الغربية

26. عبدالله محمود محمد السيد السقيلى - إمام وخطيب - البحيرة

27. عبدالرحمن أمين محمد السيد حسين - إمام وخطيب - البحيرة

28. مصطفى حسين حسن بركات كوزو - إمام وخطيب - البحيرة

29. محمد يوسف أحمد عبدالحليم نورالدين - إمام وخطيب - البحيرة

30. محمد إبراهيم محمد سليمان - إمام وخطيب - البحيرة

31. شعبان عبدالسلام حسين عبد الحافظ - إمام وخطيب - البحيرة

32. اسلام عبدالعظيم جادالله حسن خطاب - إمام وخطيب - البحيرة

33. اشرف عطا محمود عبد العاطى - إمام وخطيب - البحيرة

34. حمدي جمعه عبدالفتاح محمد حمد - إمام وخطيب - البحيرة

35. عبدالله إسماعيل محمد عوض - إمام وخطيب - البحيرة

36. علاء سمير فؤاد عبدالعال - إمام وخطيب - البحيرة

37. على أحمد عسقلاني على - إمام وخطيب - البحيرة

38. محمود السيد عبدالحميد محمود - إمام وخطيب - البحيرة

39. موسى السيد إبراهيم سالم الحمراوي - إمام وخطيب - البحيرة

40. ناصر حبشي محمد أحمد صالح - إمام وخطيب - البحيرة

41. محمد بشير محمد موسى النجار - إمام وخطيب - البحيرة

42. صبري عبدالعزيز عوض عبد الهادي - إمام وخطيب - البحيرة

43. الصافي محمود كامل على حبوه - إمام وخطيب - البحيرة

44. إبراهيم منصور زكى حجاج - إمام وخطيب - البحيرة

45. علاء إبراهيم محمد محمد - إمام وخطيب - البحيرة

46. محمود السيد سليمان على القزاز - إمام وخطيب - البحيرة

47. وجيه عبد العزيز عثمان البسيوني - إمام وخطيب - البحيرة

48. أحمد عوض عبدالسلام عبدالمقصود - إمام وخطيب - البحيرة

49. رمضان محمد محمود محمد - إمام وخطيب - البحيرة

50. محمد إبراهيم عبدالجواد محمد - إمام وخطيب - البحيرة

51. محمد ماهر جمعه إبراهيم - إمام وخطيب - الإسكندرية

52. أحمد إبراهيم محمد سليم - إمام وخطيب - الإسكندرية

53. أحمد صبحى عطية الاشقر - إمام وخطيب - الإسكندرية

54. اسلام أحمد محمود السمان - إمام وخطيب - الإسكندرية

55. محمد كمال محمد محمد - إمام وخطيب - الإسكندرية

56. مصطفى جمال عبد الحميد أحمد - إمام وخطيب - الإسكندرية

57. محمد عبد الكريم رمضان محمد - إمام وخطيب - الإسكندرية

58. محمد عزب فهمي - إمام وخطيب - الإسكندرية

59. محمود سعيد عبدالسلام - إمام وخطيب - الإسكندرية

60. محمود خلف أحمد خليف - إمام وخطيب - الإسكندرية

61. إسلام على محمد علي - إمام وخطيب - الإسكندرية

62. أيمن عبدالكريم محمود - إمام وخطيب - الإسكندرية

63. محمود عبدالصمد شكر - إمام وخطيب - الإسكندرية

64. أحمد يونس عبدالمنعم - إمام وخطيب - الإسكندرية

65. أحمد عوني شهاب الدين - إمام وخطيب - الإسكندرية

66. محمد أحمد إبراهيم الخولي - إمام وخطيب - الإسكندرية

67. أبو العزم عبد الرحمن أبو العزم أبو المعاطي - إمام وخطيب - الإسكندرية

68. محمود عبد الحكيم محمد حسن هجرس - إمام وخطيب - الإسكندرية

69. فتوح عبد الجواد أبو الفتوح - إمام وخطيب - الإسكندرية

70. على محمد على سيد أحمد - إمام وخطيب - الإسكندرية

باقى المشاركين



71. عماد ربيع عبد الحميد أبو غانم - إمام وخطيب - الإسكندرية

72. ياسر السيد عبدالرحمن الحص - إمام وخطيب - الإسكندرية

73. أحمد رضا محمود سليم - إمام وخطيب - الإسكندرية

74. قطب خميس قطب أبو شليل - إمام وخطيب - الإسكندرية

75. رضا شحاتة محمد سعفان - إمام وخطيب - الإسكندرية

76. إبراهيم أحمد إبراهيم حواس - إمام وخطيب - الإسكندرية

77. أحمد عبدالقادر فتوح حمد - إمام وخطيب - الإسكندرية

78. محمد رشاد محمد الباهت - إمام وخطيب - الإسكندرية

79. شعبان طايل علي أحمد - إمام وخطيب - الإسكندرية

80. أحمد رمضان عثمان البسيوني - إمام وخطيب - الإسكندرية

81. عزمي مصطفي عبد الجواد - إمام وخطيب - الإسكندرية

82. رضا إبراهيم عبد الرحيم طباله - إمام وخطيب - الإسكندرية

83. محمود أحمد محمود محمد الحلبي - إمام وخطيب - الإسكندرية

84. محمد عيد محمد مصطفى - إمام وخطيب - الإسكندرية

85. عبد الموجود حسن أحمد عبد العاطي - إمام وخطيب - الإسكندرية

86. رمضان محمد رمضان شهاب الدين - إمام وخطيب - الإسكندرية

87. أحمد إسماعيل الفقي - إمام وخطيب - الإسكندرية

88. عرفة على مختار البحيري - إمام وخطيب - الإسكندرية

89. محمد إبراهيم محمد أبو الجدايل - إمام وخطيب - الإسكندرية

90. محمد فتحي إبراهيم عزب - إمام وخطيب - الإسكندرية

91. عبدالستار حامد عبد الستار - إمام وخطيب - الإسكندرية

92. فتحي يوسف أحمد موسي - إمام وخطيب - الإسكندرية

93. رضوان عرفة إسماعيل حمودة - إمام وخطيب - الإسكندرية

94. عبد الرحمن على عبد الرحمن عجيلة - إمام وخطيب - الإسكندرية

95. عبد الرحمن وحيد محمد خميس - إمام وخطيب - الإسكندرية

96. سعيد محمد إبراهيم عجيلة - إمام وخطيب - الإسكندرية

97. أحمد محمد زين العابدين - إمام وخطيب - الإسكندرية

98. أحمد طارق أحمد حامد - إمام وخطيب - الإسكندرية

99. عبد الله محمد السمان - إمام وخطيب - الإسكندرية

100. أسامة عبد الهادي عبد الشافي رزق - إمام وخطيب - الإسكندرية

101. محمود سعيد محمد محفوظ - إمام وخطيب - الإسكندرية

102. عبدالقادر إبراهيم عبدالله مفتاح - إمام وخطيب - الإسكندرية

103. محمد الأمير سعد حسن بركه - إمام وخطيب - الإسكندرية

104. محمود حسن محمود أماره - إمام وخطيب - الإسكندرية

105. الفاروق عبد الله إبراهيم عماره - إمام وخطيب - الإسكندرية

106. محمد أحمد رشاد حسين - إمام وخطيب - الإسكندرية

107. أحمد لؤي مختار إبراهيم - إمام وخطيب - الإسكندرية

108. محمد إبراهيم محمد سليم - إمام وخطيب - الإسكندرية

109. محمد خالد إسماعيل العسكري - إمام وخطيب - الإسكندرية

110. على رضا عمر خير الدين - إمام وخطيب - الإسكندرية

111. أحمد إسماعيل عثمان - إمام وخطيب - الإسكندرية

112. أحمد حمدي محمد أبو حسن - إمام وخطيب - الإسكندرية

113. أحمد عثمان محمد إبراهيم - إمام وخطيب - الإسكندرية

114. محمود محمد نوار - إمام وخطيب - الإسكندرية

115. مسعود محمد أبو زيد - إمام وخطيب - الإسكندرية

116. محمد عبد الكريم محمود - إمام وخطيب - الإسكندرية

117. محمد عادل عبد الجواد - إمام وخطيب - الإسكندرية

118. مجدي أحمد حميدة - إمام وخطيب - الإسكندرية

119. مبروك سعد مبروك - إمام وخطيب - الإسكندرية

120. عبد العظيم محروس عبد العظيم - إمام وخطيب - الإسكندرية

121. أحمد عبد الوهاب أحمد الفرت - إمام وخطيب - الإسكندرية

122. أحمد عصام بركات - إمام وخطيب - الإسكندرية

123. محمد إبراهيم درويش - إمام وخطيب - الإسكندرية

124. أحمد بكر شديد - إمام وخطيب - الإسكندرية

125. وسام شريف محمد صالح - إمام وخطيب - الإسكندرية

126. أحمد رجب سعداوي - إمام وخطيب - الإسكندرية

127. سعد أبو الخير سعد الجندي - إمام وخطيب - الإسكندرية

128. أحمد رمضان قابيل - إمام وخطيب - الإسكندرية

129. بهيرة محمد بدر الدين خير الله - واعظة - الاسكندرية

130. عزيزه أحمد على بريقع - واعظة - الاسكندرية

131. محاسن عطية محمود إبراهيم - واعظة - الاسكندرية

132. منال علي محمد عبده - واعظة - الاسكندرية

133. هدى محمد صبري عبد العزيز - واعظة - الاسكندرية

134. ماجدة محمود يوسف - واعظة - الاسكندرية

135. هويدا رجب محمد الشرنوبي - واعظة - الاسكندرية

136. ميرفت ياسين حسيب ياسين - واعظة - الاسكندرية

137. شيرين مصطفى محمد جلفون - واعظة - الاسكندرية

138. سماح إبراهيم أحمد شرف - واعظة - الاسكندرية

139. اميره محمد قطب السلمى - واعظة - الاسكندرية

140. ايناس صلاح الدين عبده الخطيب - واعظة - الاسكندرية

141. منال أحمد محمد السيد - واعظة - الاسكندرية

142. جمالات صابر مهران حسين - واعظة - الاسكندرية

143. عبير إسماعيل على سالم - واعظة - الاسكندرية

144. ناهد حسن عمران جاد المولى - واعظة - الاسكندرية

145. هلا السيد رمضان - واعظة - الاسكندرية

146. سلوى أحمد عبد الله - واعظة - الاسكندرية

147. وجيهة محمد على حسن - واعظة - الاسكندرية

148. عطيات محمود سالم زيدان - واعظة - الاسكندرية

149. سهام يونس أحمد محمد - واعظة - الاسكندرية

150. مها أحمد صادق الأجهوري - واعظة - الاسكندرية

