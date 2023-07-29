الأوقاف: 150 إمامًا وواعظة يشاركون في دورة اللغة العربية بالإسكندرية
تعقد وزارة الأوقاف ثاني دورات اللغة العربية المتخصصة لأئمة وواعظات الأوقاف بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية الأربعاء القادم 2 أغسطس 2023م ولمدة يومين، وذلك لـعدد (150) إمامًا وواعظة من مديريات الإسكندرية والبحيرة والغربية، فعلى الأئمة والواعظات الآتي أسماؤهم التواجد بمقر معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية الأربعاء القادم 2 أغسطس 2023م في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وهم:
1. منصور السيد منصور الحمراوي - إمام وخطيب - الغربية
2. محمود محمد عبدالعزيز غراب - إمام وخطيب - الغربية
3. رمضان عامر محمد الصباغ - إمام وخطيب - الغربية
4. محمد عبدالهادي محمد الصباغ - إمام وخطيب - الغربية
5. أحمد محمد إبراهيم الشورة - إمام وخطيب - الغربية
6. محمد سالم أحمد الوكيل - إمام وخطيب - الغربية
7. شريف ممدوح محمد الشيخ - إمام وخطيب - الغربية
8. محمد أحمد أحمد عبدالله - إمام وخطيب - الغربية
9. عبد القادر فتحي عبد القادر أبو قرع - إمام وخطيب - الغربية
10. عماد حسن عبدالنبي الشاطر - إمام وخطيب - الغربية
11. عبدالرحيم فتحي عبدالكريم طيب - إمام وخطيب - الغربية
12. أحمد محمد حسن كريم - إمام وخطيب - الغربية
13. محمد رشاد محمد النجار - إمام وخطيب - الغربية
14. أحمد محمود محمد الدماطى - إمام وخطيب - الغربية
15. تامر أحمد إبراهيم شكر - إمام وخطيب - الغربية
16. أحمد محمد بدر بدوى - إمام وخطيب - الغربية
17. زكريا نجيب المليجي فرج - إمام وخطيب - الغربية
18. سعد محمد سعد الشرقاوي - إمام وخطيب - الغربية
19. توفيق محمود بدر بديوي - إمام وخطيب - الغربية
20. محمد حسن محمد رخا - إمام وخطيب - الغربية
21. فرج فؤاد فرج أبو مندور - إمام وخطيب - الغربية
22. شاكر فرج إبراهيم أبو حليمة - إمام وخطيب - الغربية
23. اشرف السيد جاد عوض السماحي - إمام وخطيب - الغربية
24. أحمد عبد السلام السيد الوزير - إمام وخطيب - الغربية
25. بدير مسعد بدر العزب - إمام وخطيب - الغربية
26. عبدالله محمود محمد السيد السقيلى - إمام وخطيب - البحيرة
27. عبدالرحمن أمين محمد السيد حسين - إمام وخطيب - البحيرة
28. مصطفى حسين حسن بركات كوزو - إمام وخطيب - البحيرة
29. محمد يوسف أحمد عبدالحليم نورالدين - إمام وخطيب - البحيرة
30. محمد إبراهيم محمد سليمان - إمام وخطيب - البحيرة
31. شعبان عبدالسلام حسين عبد الحافظ - إمام وخطيب - البحيرة
32. اسلام عبدالعظيم جادالله حسن خطاب - إمام وخطيب - البحيرة
33. اشرف عطا محمود عبد العاطى - إمام وخطيب - البحيرة
34. حمدي جمعه عبدالفتاح محمد حمد - إمام وخطيب - البحيرة
35. عبدالله إسماعيل محمد عوض - إمام وخطيب - البحيرة
36. علاء سمير فؤاد عبدالعال - إمام وخطيب - البحيرة
37. على أحمد عسقلاني على - إمام وخطيب - البحيرة
38. محمود السيد عبدالحميد محمود - إمام وخطيب - البحيرة
39. موسى السيد إبراهيم سالم الحمراوي - إمام وخطيب - البحيرة
40. ناصر حبشي محمد أحمد صالح - إمام وخطيب - البحيرة
41. محمد بشير محمد موسى النجار - إمام وخطيب - البحيرة
42. صبري عبدالعزيز عوض عبد الهادي - إمام وخطيب - البحيرة
43. الصافي محمود كامل على حبوه - إمام وخطيب - البحيرة
44. إبراهيم منصور زكى حجاج - إمام وخطيب - البحيرة
45. علاء إبراهيم محمد محمد - إمام وخطيب - البحيرة
46. محمود السيد سليمان على القزاز - إمام وخطيب - البحيرة
47. وجيه عبد العزيز عثمان البسيوني - إمام وخطيب - البحيرة
48. أحمد عوض عبدالسلام عبدالمقصود - إمام وخطيب - البحيرة
49. رمضان محمد محمود محمد - إمام وخطيب - البحيرة
50. محمد إبراهيم عبدالجواد محمد - إمام وخطيب - البحيرة
51. محمد ماهر جمعه إبراهيم - إمام وخطيب - الإسكندرية
52. أحمد إبراهيم محمد سليم - إمام وخطيب - الإسكندرية
53. أحمد صبحى عطية الاشقر - إمام وخطيب - الإسكندرية
54. اسلام أحمد محمود السمان - إمام وخطيب - الإسكندرية
55. محمد كمال محمد محمد - إمام وخطيب - الإسكندرية
56. مصطفى جمال عبد الحميد أحمد - إمام وخطيب - الإسكندرية
57. محمد عبد الكريم رمضان محمد - إمام وخطيب - الإسكندرية
58. محمد عزب فهمي - إمام وخطيب - الإسكندرية
59. محمود سعيد عبدالسلام - إمام وخطيب - الإسكندرية
60. محمود خلف أحمد خليف - إمام وخطيب - الإسكندرية
61. إسلام على محمد علي - إمام وخطيب - الإسكندرية
62. أيمن عبدالكريم محمود - إمام وخطيب - الإسكندرية
63. محمود عبدالصمد شكر - إمام وخطيب - الإسكندرية
64. أحمد يونس عبدالمنعم - إمام وخطيب - الإسكندرية
65. أحمد عوني شهاب الدين - إمام وخطيب - الإسكندرية
66. محمد أحمد إبراهيم الخولي - إمام وخطيب - الإسكندرية
67. أبو العزم عبد الرحمن أبو العزم أبو المعاطي - إمام وخطيب - الإسكندرية
68. محمود عبد الحكيم محمد حسن هجرس - إمام وخطيب - الإسكندرية
69. فتوح عبد الجواد أبو الفتوح - إمام وخطيب - الإسكندرية
70. على محمد على سيد أحمد - إمام وخطيب - الإسكندرية
باقى المشاركين
71. عماد ربيع عبد الحميد أبو غانم - إمام وخطيب - الإسكندرية
72. ياسر السيد عبدالرحمن الحص - إمام وخطيب - الإسكندرية
73. أحمد رضا محمود سليم - إمام وخطيب - الإسكندرية
74. قطب خميس قطب أبو شليل - إمام وخطيب - الإسكندرية
75. رضا شحاتة محمد سعفان - إمام وخطيب - الإسكندرية
76. إبراهيم أحمد إبراهيم حواس - إمام وخطيب - الإسكندرية
77. أحمد عبدالقادر فتوح حمد - إمام وخطيب - الإسكندرية
78. محمد رشاد محمد الباهت - إمام وخطيب - الإسكندرية
79. شعبان طايل علي أحمد - إمام وخطيب - الإسكندرية
80. أحمد رمضان عثمان البسيوني - إمام وخطيب - الإسكندرية
81. عزمي مصطفي عبد الجواد - إمام وخطيب - الإسكندرية
82. رضا إبراهيم عبد الرحيم طباله - إمام وخطيب - الإسكندرية
83. محمود أحمد محمود محمد الحلبي - إمام وخطيب - الإسكندرية
84. محمد عيد محمد مصطفى - إمام وخطيب - الإسكندرية
85. عبد الموجود حسن أحمد عبد العاطي - إمام وخطيب - الإسكندرية
86. رمضان محمد رمضان شهاب الدين - إمام وخطيب - الإسكندرية
87. أحمد إسماعيل الفقي - إمام وخطيب - الإسكندرية
88. عرفة على مختار البحيري - إمام وخطيب - الإسكندرية
89. محمد إبراهيم محمد أبو الجدايل - إمام وخطيب - الإسكندرية
90. محمد فتحي إبراهيم عزب - إمام وخطيب - الإسكندرية
91. عبدالستار حامد عبد الستار - إمام وخطيب - الإسكندرية
92. فتحي يوسف أحمد موسي - إمام وخطيب - الإسكندرية
93. رضوان عرفة إسماعيل حمودة - إمام وخطيب - الإسكندرية
94. عبد الرحمن على عبد الرحمن عجيلة - إمام وخطيب - الإسكندرية
95. عبد الرحمن وحيد محمد خميس - إمام وخطيب - الإسكندرية
96. سعيد محمد إبراهيم عجيلة - إمام وخطيب - الإسكندرية
97. أحمد محمد زين العابدين - إمام وخطيب - الإسكندرية
98. أحمد طارق أحمد حامد - إمام وخطيب - الإسكندرية
99. عبد الله محمد السمان - إمام وخطيب - الإسكندرية
100. أسامة عبد الهادي عبد الشافي رزق - إمام وخطيب - الإسكندرية
101. محمود سعيد محمد محفوظ - إمام وخطيب - الإسكندرية
102. عبدالقادر إبراهيم عبدالله مفتاح - إمام وخطيب - الإسكندرية
103. محمد الأمير سعد حسن بركه - إمام وخطيب - الإسكندرية
104. محمود حسن محمود أماره - إمام وخطيب - الإسكندرية
105. الفاروق عبد الله إبراهيم عماره - إمام وخطيب - الإسكندرية
106. محمد أحمد رشاد حسين - إمام وخطيب - الإسكندرية
107. أحمد لؤي مختار إبراهيم - إمام وخطيب - الإسكندرية
108. محمد إبراهيم محمد سليم - إمام وخطيب - الإسكندرية
109. محمد خالد إسماعيل العسكري - إمام وخطيب - الإسكندرية
110. على رضا عمر خير الدين - إمام وخطيب - الإسكندرية
111. أحمد إسماعيل عثمان - إمام وخطيب - الإسكندرية
112. أحمد حمدي محمد أبو حسن - إمام وخطيب - الإسكندرية
113. أحمد عثمان محمد إبراهيم - إمام وخطيب - الإسكندرية
114. محمود محمد نوار - إمام وخطيب - الإسكندرية
115. مسعود محمد أبو زيد - إمام وخطيب - الإسكندرية
116. محمد عبد الكريم محمود - إمام وخطيب - الإسكندرية
117. محمد عادل عبد الجواد - إمام وخطيب - الإسكندرية
118. مجدي أحمد حميدة - إمام وخطيب - الإسكندرية
119. مبروك سعد مبروك - إمام وخطيب - الإسكندرية
120. عبد العظيم محروس عبد العظيم - إمام وخطيب - الإسكندرية
121. أحمد عبد الوهاب أحمد الفرت - إمام وخطيب - الإسكندرية
122. أحمد عصام بركات - إمام وخطيب - الإسكندرية
123. محمد إبراهيم درويش - إمام وخطيب - الإسكندرية
124. أحمد بكر شديد - إمام وخطيب - الإسكندرية
125. وسام شريف محمد صالح - إمام وخطيب - الإسكندرية
126. أحمد رجب سعداوي - إمام وخطيب - الإسكندرية
127. سعد أبو الخير سعد الجندي - إمام وخطيب - الإسكندرية
128. أحمد رمضان قابيل - إمام وخطيب - الإسكندرية
129. بهيرة محمد بدر الدين خير الله - واعظة - الاسكندرية
130. عزيزه أحمد على بريقع - واعظة - الاسكندرية
131. محاسن عطية محمود إبراهيم - واعظة - الاسكندرية
132. منال علي محمد عبده - واعظة - الاسكندرية
133. هدى محمد صبري عبد العزيز - واعظة - الاسكندرية
134. ماجدة محمود يوسف - واعظة - الاسكندرية
135. هويدا رجب محمد الشرنوبي - واعظة - الاسكندرية
136. ميرفت ياسين حسيب ياسين - واعظة - الاسكندرية
137. شيرين مصطفى محمد جلفون - واعظة - الاسكندرية
138. سماح إبراهيم أحمد شرف - واعظة - الاسكندرية
139. اميره محمد قطب السلمى - واعظة - الاسكندرية
140. ايناس صلاح الدين عبده الخطيب - واعظة - الاسكندرية
141. منال أحمد محمد السيد - واعظة - الاسكندرية
142. جمالات صابر مهران حسين - واعظة - الاسكندرية
143. عبير إسماعيل على سالم - واعظة - الاسكندرية
144. ناهد حسن عمران جاد المولى - واعظة - الاسكندرية
145. هلا السيد رمضان - واعظة - الاسكندرية
146. سلوى أحمد عبد الله - واعظة - الاسكندرية
147. وجيهة محمد على حسن - واعظة - الاسكندرية
148. عطيات محمود سالم زيدان - واعظة - الاسكندرية
149. سهام يونس أحمد محمد - واعظة - الاسكندرية
150. مها أحمد صادق الأجهوري - واعظة - الاسكندرية