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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلى يهزم الداخلية في كأس مصر ويواجه المصري بربع النهائي

الأهلي والداخلية
الأهلي والداخلية

نجح النادي الأهلى في تحقيق الانتصار على نادي الداخلية بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات دور الستة عشر من مباريات كأس مصر، والتي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الكلية الحربية.

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 ملخص مباراة الأهلى والداخلية في كأس مصر

شهت مباراة الأهلى والداخلية إهدار علي معلول ضربة الجزاء في الدقيقة 17، وفي الدقيقة 30 أطلق مروان عطية قذيفة تصدى لها حارس مرمى الداخلية، وفي الدقيقة 37 سجل بيرسي تاو هدف الأول بعد صناعة من محمد مجدي أفشة.

وفي الدقيقة 52 حصل بيرسي تاو على بطاقة صفراء بسبب سقوطة داخل منطقة الجزاء مطالبًا بضربة جزاء، وفي الدقيقة 92 يسجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للنادي الأهلى ويحصل اللاعب بعدها على بطاقة صفراء بسبب خلع القميص.

من المقرر أن يلاقي النادي المصري البورسعيدي والذي تأهل على حساب نادي حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تأهل النادي الأهلى من دور الـ 32 على حساب منتخب السويس بهدف دون مقابل، على الجانب الأخر تأهل نادي الداخلية من نفس الدور بركلات الترجيح على حساب نادي أسوان بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

ومن المقرر أن يلعب الأهلى ضد المصري في ربع نهائي كأس مصر يوم 3 من شهر أغسطس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

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