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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أول تعليق من ميدو على التسريب الصوتي الخاص بصفقة رضا سليم

ميدو
ميدو

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على التسريب الصوتي الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والخاص بصفقة رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " تعليقي على التسريب، فويس نوت قديم ليا وانا ببعته لعديل وكيل رضا سليم والفويس نوت دي كانت بتاريخ 18-6 يعني من شهر ونص، يعني تقريبا قبل ما الدوري المغربي يخلص" 

ميدو يكشف سبب تسريب التسريب الصوتي الخاص بصفقة رضا سليم

أضاف: " عديل وكيل رضا سليم راح بعت الفويس نوت للأهلي ولأمير توفيق وطبعا اتسرب الفويس نوت، والراجل ده طبعا غير محترف وميعرفش حاجة بالمهنية".

واختتم: " أول لما رضا سليم وقع على عقد مع الجيش الملكي لتمديد عقده، بالنسبة لي اللاعب كان صفحة واتقفلت تماما، لأن هدفنا في الوقت الحالي بالزمالك، التعاقد مع اللاعب الحر، وفقا لإمكانيات الزمالك في الوقت الحالي، وبالتالي بمجرد تمديد عقد رضا سليم مع الجيش الملكي قررت أن أغلق الصفحة، لأن أنا عارف إن الجيش الملكي هيطلب مليون أو 2 مليون دولار، لكن وحياة أولادي عمري ما كلمت رضا سليم ده"

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