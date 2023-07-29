ميدو يحفز لاعبي الزمالك  قبل مباراة الشباب  السعودي

حفز الإعلامي أحمد حسام ميدو مقدم برنامج ريمونتادا ، لاعبي الزمالك قبل مباراة الشباب السعودي المرتقبة الاثنين المقبل في الجولة الثانية بالبطولة العربية .

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ونشر اللاعب أحمد حسام ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في تغريدة جاءت كالتالي قائلا:" مباراة الزمالك القادمة أمام الشباب هي مباراة الصعود بالنسبة للزمالك..مباراة التأهل للدور الثاني..لاعبوا الزمالك يجب ان يعرفوا جيدا بأن لا بديل عن الفوز امام الشباب اذا أردنا التأهل .

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الشباب السعودي مساء الاثنين القادم على ستاد مدينة فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية بالبطولة العربية .

موعد مباراة الزمالك و الشباب السعودي

من المقرر ان تنطلق مباراة الزمالك و الشباب لسعودي مساء الاثنين الموافق 31 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ،و 7 مساء بتوقيت الإمارات ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويعتلي الفارس الأبيض صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بالبطولة العربية بعد الفوز على الشباب أربع أهداف دون رد.