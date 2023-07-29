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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو يحفز لاعبي الزمالك  قبل مباراة الشباب  السعودي

ميدو
ميدو

حفز  الإعلامي أحمد حسام ميدو مقدم برنامج ريمونتادا ، لاعبي  الزمالك  قبل مباراة الشباب السعودي المرتقبة الاثنين المقبل في الجولة الثانية بالبطولة العربية .

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ونشر اللاعب  أحمد حسام ميدو عبر حسابه الرسمي  على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في  تغريدة جاءت كالتالي قائلا:"  مباراة الزمالك القادمة أمام الشباب هي مباراة الصعود بالنسبة للزمالك..مباراة التأهل للدور الثاني..لاعبوا الزمالك يجب ان يعرفوا جيدا بأن لا بديل عن الفوز امام الشباب اذا أردنا التأهل .

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الشباب السعودي مساء  الاثنين القادم على ستاد  مدينة فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية بالبطولة العربية .

موعد مباراة الزمالك و الشباب السعودي

من المقرر ان تنطلق مباراة الزمالك و الشباب لسعودي مساء الاثنين الموافق 31 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ،و 7 مساء بتوقيت الإمارات ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويعتلي الفارس الأبيض صدارة ترتيب المجموعة الثالثة  بالبطولة العربية بعد  الفوز على الشباب أربع أهداف دون رد.

 

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