الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو: أهلي جدة السعودي قدم عرض مميز وكبير للتعاقد مع روي فيتوريا

روي فيتوريا
روي فيتوريا

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على أنباء رحيل البرتغالي روي فيتوريا لتدريب نادي أهلي جدة السعودي. 

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وأكد ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا على قناة المحور، أن قدم خدمات عظيمة لاتحاد الكرة المصري وأن التعاقد معه يعتبر من أهم الإنجازات لاتحاد الكرة.

ميدو يثني على تعاقد حازم إمام مع روي فيتوريا

 

وتابع: "حازم إمام كان ذكي في اختيار فيتوريا وكانت مسئولية مش سهلة على حازم إمام في التعاقد مع مدرب كبير بحجم روي فيتوريا".

وأضاف: "فيتوريا بدأ في خلق شكل جديد لمنتخب مصر ونادي أهلي جدة قدم عرضًا كبيرًا ومميز لروي فيتوريا".

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