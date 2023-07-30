الهلال يستهدف ضم حارس عالمي

يتحرك نادي الهلال السعودي للتعاقد مع نجم إسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويرغب نادي الهلال في تعزيز صفوفه بصفقة عالمية جديدة، ووضع أوناي سيمون، حارس مرمى أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا ضمن قائمة اهتمامته.



وتابعت التقارير، أن صفقة سيمون ستكلف نادي الهلال ما بين 45-50 مليون يورو.



وأشارت التقارير، أن أتلتيك بيلباو و أوناي سيمون لا يستبعدان إتمام الصفقة، ذلك بعدما وضع النادي الإسباني ثقته في حارسه البديل يولين أجيريزابالا.



وكان توتنهام هوتسبير حاول في وقت سابق التعاقد مع سيمون في الميركاتو الحالي، مقابل 20 مليون يورو، لكن ناديه الإسباني رفض العرض المقدم له.



وساعد سيمون مع منتخب بلاده الإسباني، في التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي.

ويملك سيمون عقدا مع أتلتيك بيلباو حتى عام 2026، ولا يوجد به أي شرط جزائي.