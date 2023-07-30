تفاصيل اجتماع قطاع الناشئين بنادي زد لحسم القائمة الأولية

حرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي عقد اجتماع مهم اليوم الأحد بجميع مدربي القطاع ، بمقر النادي بالشيخ زايد .

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وقام كلا من كابتن علاء نبيل ، والدكتور أحمد عبد الله، المدير التنفيذي لنادي زد أف سي، بمناقشة مدربي القطاع ، لوضع القائمة الأولية للفرق المختلفة بالقطاع لإرسالها لاتحاد كرة القدم لتسجيلها ، وتم وضع خطة برنامج فترة الإعداد الحالية للقطاع ووضع بعض التعليمات المهمة لتنفيذها خلال فترة الاعداد استعداد لبدء الموسم الجديد والمنافسة علي البطولات .

وحرص الثنائي علي توجيه الشكر لمدربي القطاع علي الجهد المبذول من الجميع من أجل مواصلة حصد البطولات .

إستراتيجية نادي زد لتطوير الكرة في مصر

يأتي ذلك في إطار استراتيجية إدارة زد أف سي، لتطوير كرة القدم في مصر من خلال البحث عن المواهب المميزة في كل أنحاء مصر، وتطوير مستواها الفني والبدني والسلوكي عبر توفير أفضل المدربين المصريين ودعمهم بخبرات أجنبية لنقل أحدث طرق التدريب؛ لإعداد لاعبين محترفين يمكنهم الانتقال للعب في كبرى الدوريات الأوروبية عبر شراكات مع أندية عريقة بالدوريات الإنجليزي والبرتغالي، إضافة إلى إمداد المنتخبات الوطنية بعناصر مميزة تسهم في تحقيق مصر لإنجازات بالبطولات القارية والدولية.





وقال الدكتور أحمد عبد الله، المدير التنفيذي لنادي زد أف سي، إن النادي نجح رغم تأسيسه منذ فترة قصيرة في أن يستحوذ على اهتمام البراعم والناشئين ، وذلك بفضل ما نتميز به من مجلس إدارة يضم نجوم سابقين في كرة القدم، ونموذج مختلف في إعداد الناشئين بصورة احترافية، ولذا تقدم للاختبارات الصيفية للالتحاق بصفوف النادي أكثر من 25,000 لاعب خلال العامين الماضيين من كل المحافظات، ونتوقع تقدم أعداد أكبر هذا العام.



من جانبه قال الكابتن علاء نبيل، رئيس قطاع الناشئين بزد أف سي، إن مصر تمتلك مواهب كروية متميزة نسعى لإتاحة الفرصة لها للانضمام لصفوف النادي؛ لإنشاء أكبر قاعدة ناشئين في مصر من خلال استقبال البراعم والناشئين من مختلف المحافظات لاقتناء أفضل العناصر، عبر لجنة تضم خبرات وكفاءات فنية محلية وأجنبية ومن ثم إعداد خطة متكاملة لتطوير مستواها من كل الجوانب بصورة احترافية، مشيرًا إلى أن خطط زد في تطوير قطاع الناشئين انعكست على نتائج النادي في المسابقات المحلية والدولية التي خاضها خلال الفترة الماضية.