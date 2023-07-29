الأهلي يوافق على رحيل سادس لاعبيه لنادي زد

وافق الجهاز الإداري بالنادي الأهلي على رحيل لاعب جديد جديد عن صفوف الفريق، للانتقال لنادي زد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون سادس اللاعبين الراحلين لنفس الفريق.

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وافق النادي الأهلي على انتقال الثلاثي مصطفى سعد ميسي وشادي حسين ومحمد أشرف لنادي زد خلال الميركاتو الحالي.

الأهلي يوافق على رحيل سادس اللاعبين لنادي زد

وافق النادي الأهلي على رحيل الثنائي الشاب أحمد سيد عبد النبي ومصطفى فوزي لصفوف نادي زد، بداية من الموسم المقبل.

كما وافق النادي الأهلي على رحيل الحارس علي لطفي بشكل رسمي للنادي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في الموسم المقبل 2023-2024.

ومن المقرر أن يوقع علي لطفي لنادي زد لمدة 4 مواسم بداية من الموسم المقبل، ولا يشارك حارس الأهلي بصفة أساسية في الفترة الأخيره، والاعتماد عليه قل في ظل الاعتماد المستمر على الدولي محمد الشناوي.

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