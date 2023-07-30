كيكة الزبدة باللوز المميزة بمذاقها اللذيذ

كيكة الزبدة باللوز من أطيب وصفات الحلويات الشهية بنكهات مختلفة وجديدة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيكة الزبدة الطرية والهشة بطعم اللوز.

كيكة الزبدة باللوز

مقادير كيكة الزبدة باللوز

- سكر : كوب (أبيض)

- طحين : 2 كوب (طحين اللوز)

- البيض : 5 حبات

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الزبدة : كوب

- خلاصة اللوز : ملعقة صغيرة

- مستخلص الفانيليا : ملعقة صغيرة

- لوز : حسب الحاجة (مقطع)

كيكة الزبدة باللوز

طريقة التحضير

في وعاء للخلط، ضعي الزبدة والسكر واخفقي المكونات جيداً حتى يتشكل لديكِ مزيج كريمي القوام.

إبدأي بإضافة البيض بالتدريج مع الخلط حتى تمتزج المكونات.

اخلطي الطحين والبيكنج باودر في وعاء جيداً، ثم أضيفيهم للخليط السائل مع الخفق.

أضيفي مستخلص اللوز، والفانيليا واستمري في الخفق قليلاً.

بطني قالب الكيك بورق الزبدة، ووزعي اللوز في قاع القالب.

ضعي الخليط بقالب الكيك المبطن.

أدخلي الكيك للفرن على درجة 180 مئوية لمدة 40-45 دقيقة.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه حتى يبرد تماماً ثم قطعيه وقدميه.