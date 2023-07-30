حضري كيكة الغيمة الهشة بالكريمة على خطى المطاعم

كيكة الغيمة الهشة بالكريمة لمظهرها الشهي، وطعمها هش وخفيف، من أطيب حلويات الغربية، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير الحلويات الباردة الرائعة والمميزة بمذاقها اللذيذ.

كيكة الغيمة الهشة بالكريمة

مقادير كيكة الغيمة الهشة بالكريمة

- كريمة الخفق : علبة (للحلويات)

- السكر الناعم : نصف كوب

- بسكويت الشاي السادة : 2 عبوة (بالشوكولاتة)

- بسكويت الشاي السادة : كوب (بالشوكولاتة / مطحون / للتزيين)

- حليب : كوب

طريقة التحضير

في وعاء عميق، اخفقي الكريمة مع السكر الناعم بالخفاقة الكهربائية حتى تتجانس وتتكاثف وتصبح متضاعفة الحجم.

غمّسي البسكويت في الحليب وضعي طبقة في طبق البايركس.

وزعي كمية مناسبة من خليط الكريمة فوق طبقة البسكويت.

أعيدي الكرة لعمل 3 – 4 طبقات بحيث تكون الكريمة على الوجه.

وزعي البسكويت المطحون، وأدخلي الطبق للثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم ثم قطعيها وقدميها باردة.