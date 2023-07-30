عمره عام ونصف  .. غرق طفل داخل وعاء مياه بالهرم

تعرض طفل يبلغ من العمرعاماً ونصف العام، للغرق داخل وعاء مياه أثناء اللهو فى منزلة بالهرم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة داخل شقة سكنيه بالهرم ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف ، وبالفحص تبين وجود جثة لطفل يبلغ من العمر عام ونصف ، ولا توجد به إصابات ظاهرة

ويعمل التحريات تبين أن الطفل لقى مصرعه غرقا داخل وعاء بلاستيك اثناء اللهو ، ولا وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق آخر جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة حبس مسجلي خطر 15 يوماً علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل عامل طعناً بسلاح أبيض، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

كان رجال مباحث القاهرة ألقوا القبض على مسجلي خطر قتلا عامل بسبب خلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا باستقبال إحدى المستشفيات جثمان أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بجرح نافذ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (شقيق المتوفى، وآخر)، وبسؤالهما أقرا بقيام شخصين بالتعدى على المتوفى محدثين إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بينهم، وعقب التأكد من صحة أقوالهم تم تحديد المتهمان، وتبين أن لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بأنه عقب إكتشاف أحدهما قيام المجنى عليه بالاستيلاء على بعض المنقولات من الشقة سكنه أثناء إقامته لديه فقام بالاستعانة بالمتهم الثانى وتوجها لمحل سكن المجنى عليه واصطحباه للشقة محل الواقعة، وتعديا عليه بالضرب بإستخدام (سلاح أبيض "مطواة " - خرطوم مياه - قطعة خشبية مدببة).