طفل بالغردقة يفقد السمع بسبب "عضة" كلب

أصيب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، بعدة جروح متفرقة بمنطقة الرقبة والأذن، بسبب هجوم كلب عليه وعقره بمنطقة مبارك 14 شمال مدينة الغردقة، وتم نقله لمستشفى الغردقة العام وجار إجراء الفحوصات الطبية له.

وكان عدد من الأهالي قد نقلوا الطفل بلال جودة 7 سنوات، لمستشفى الغردقة العام، بعد قيام كلب بعقره بمنطقة مبارك 14 شمال مدينة الغردقة.

وتبين بعد نقله لمستشفى الغردقة إصابته بجروح قطعية بجوار الأذن اليسرى والرقبة من الخلف وأسفل الرأس من الخلف ويتسبب في فقد حاسة السمع وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصاب، وتحرير محضر بالواقعة.

جدير بالذكر أن جميع مدن البحر الأحمر تعانى من انتشار الكلاب الضالة.