الأحد 30 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد .. رضا سليم يصل القاهرة لإتمام انتقاله للأهلي

رضا سليم
رضا سليم

وصل المغربي رضا سليم  لاعب فريق الجيش المغربي إلى القاهرة، تمهيدًا للانتقال إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي .

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موعد مباراة الأهلي والمصري في ربع نهائي كأس مصر

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الأهلى يهزم الداخلية في كأس مصر ويواجه المصري بربع النهائي

 

ومن المقرر ان يخوض اللاعب رضا سليم الفحوصات الطبية  مساء غد الأثنين ، وبعدها يٌعلن الأهلى  الصفقة .

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وكان في استقبال اللاعب رضا سليم ، سمير عدلي رئيس الجهاز  الإداري بالجهازالفني بالنادي الأهلى  في صاله مطار القاهرة .

وفي سياق مٌتصل ، نجح الأهلى في التأهل لدور ربع النهائي بكأس مصر بعد الفوز على الداخلية هدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية .

سجل  أهداف المباراة  الجنوب أفريقي بيرسي تاو  في أحداث الشوط الأول ، بينما سجل الهدف الثاني  محمد مجدي قفشة  بصناعه أحمد عبد القادر .

 

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