شاهد .. رضا سليم يصل القاهرة لإتمام انتقاله للأهلي

وصل المغربي رضا سليم لاعب فريق الجيش المغربي إلى القاهرة، تمهيدًا للانتقال إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي .

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ومن المقرر ان يخوض اللاعب رضا سليم الفحوصات الطبية مساء غد الأثنين ، وبعدها يٌعلن الأهلى الصفقة .

وكان في استقبال اللاعب رضا سليم ، سمير عدلي رئيس الجهاز الإداري بالجهازالفني بالنادي الأهلى في صاله مطار القاهرة .

وفي سياق مٌتصل ، نجح الأهلى في التأهل لدور ربع النهائي بكأس مصر بعد الفوز على الداخلية هدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية .

سجل أهداف المباراة الجنوب أفريقي بيرسي تاو في أحداث الشوط الأول ، بينما سجل الهدف الثاني محمد مجدي قفشة بصناعه أحمد عبد القادر .