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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

احتفالية ميشيل وعبدالحميد بعد تسجيل الهدف الأول في شباك السد القطري

احتفالية ميشيل وسعود
احتفالية ميشيل وسعود عبدالحميد

يتقدم الآن  الهلال السعودي على نظيره السد القطري بهدف دون  رد في اللقاء الجاري على استاد  الأمير سلطان عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية .

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تشكيل السد القطري لمواجهة الهلال في البطولة العربية

أحرز ميشاييل الهدف الأول  في  شباك السد القطري  في الدقيقة 10  بصناعه روبن نيفيز.

احتفل ميشاييل وزميله سعود عبدالحميد بعد تسجيله الهدف الأول   ، وكان الاحتفال خاص  بين الثنائي .

تشكيل الهلال السعودي الرسمي لمباراة السد القطري

وفي حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد وكاليدو كوليبالي وعلي البليهي وياسر الشهراني.

في خط الوسط: محمد كنو وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش.

في خط الهجوم: ميشيل ديلجادو وسالم الدوسري والحمدان.

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