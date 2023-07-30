الهلال السعودي يتقدم على السدالقطري بأقدام ميشائيل ديلجادو

تقدم الهلال السعودي على نظيره السد القطري بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيزالرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية بالبطولة العربية .

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سجل ميشائيل ديلجادو لاعب الهلال السعودي هدف تقدم في شباك السد القطري في الدقيقة 10 بصناعه روبين نيفيز .

تشكيل الهلال السعودي الرسمي لمباراة السد القطري

وفي حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد وكاليدو كوليبالي وعلي البليهي وياسر الشهراني.

في خط الوسط: محمد كنو وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش.

في خط الهجوم: ميشيل ديلجادو وسالم الدوسري والحمدان.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الهلال ضد السد كل من الوطيان وأبوراسين ومحمد جحفلي وعبدالله الخيبري وحمد اليامي ومحمد البريك وناصر الدوسري ومصعب الجوير وأندري كاريلو والناصر والقحطاني وعبدالله رديف.

بينما تشكيل السد القطري لمباراة الهلال السعودي

في حراسة المرمى برشم، وبيدرو وصيار وعلي أسعد وطارق وحسن الهيدوس والخوخي وأكرم عفيف ومصعب وماتيوس.