نقيب الفلاحين يكرم رئيس البنك الزراعي

كرم حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، علاء فاروق رئيس البنك الزراعي ومنحه درع النقابة من الدرجة الأولى تكريما لجهوده في تحفيز الاستثمار الزراعي وتحسين دخل المزارعين وتخفيف الأعباء عن المتعثرين.



ودارسة إمكانية تفعيل بروتوكول تعاون بين البنك والنقابة لخدمة الفلاحين وتسهيل عمل موظفي البنك في كافة ربوع الجمهورية لافتا إلى أن البنك يتعاون في كافة النواحي المرتبطة والخاصة بالفلاحين.

وأضاف عبد الرحمن أن البنك الزراعي المصري في أصبح له دور كبير في دعم الفلاحين فتم دعم مزارعي القصب بنحو 2 مليار جنيه.



والقضاء على مشاكل المتعثرين بتسوية نحو 4 مليارات جنيه من الديون المتعثرة وفق تعليمات البنك المركزي المصري بإسقاط مديونات العملاء المتعثرين حتى 100 ألف جنيه وإسقاط مديونية أهالي العملاء المتوفين بجانب إسقاط الفوائد والتنازل عن القضايا المتداولة ضدهم.



الوقوف مع المتعثرين



وأضاف نقيب الفلاحين أن البنك يعمل على الوقوف مع المتعثرين للتخفيف عنهم ولا يتأخر عن حل أية مشكلة تخص المزارعين مع البنك، وتم ضخ نحو 3 مليارات جنيه كقروض ميسرة لتحويل الري بالغمر إلى ري حديث كما قام بإنشاء نحو 84 مركزا لتجميع الألبان ويوجه دائما فكر العاملون بالبنك لمساعدة المزارعين وتوجسهم لأقصر الطرق لإنهاء معاناتهم بما يحقق المنفعة العامة ويسهل الحصول على الخدمات البنكية.



وأكد عبد الرحمن أن البنك الزراعي يعمل على تطوير القطاع الزراعي وجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الزراعيين بما يحسن معيشة الفلاح المصري برؤية جديدة في منظومة متكاملة.