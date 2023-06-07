نقيب الفلاحين يشيد بدور وزارة التموين في توفير اللحوم الحمراء

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، بدور وزارة التموين في توفير اللحوم الحمراء بأسعار معقولة قبل موسم عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن التموين تقوم بدور محوري في ضبط أسعار اللحوم والحد من ارتفاعها.

5 آلاف رأس ماشية:

وأضاف عبدالرحمن في تصريحات له، أن نحو 5 آلاف رأس ماشية وصلت ميناء سفاجا من دولة جيبوتي وستصل في الأيام المقبلة قرابة 7 آلاف رأس أخرى تدخل المحجر التابع لمجزر سفاجا تمهيدًا لذبحها وطرحها في الأسواق بسعر 195 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف طن من اللحوم المجمدة من دولة الهند وآلاف الأطنان من اللحوم من دولة البرازيل مما سوف يسهم بشكل كبير في توفير اللحوم الحمراء وانخفاض أسعارها ومنع استغلال واحتكار التجار للمواطنين.

وأشار عبدالرحمن أن وزارة التموين تبذل جهود عظيمة في الرقابة على الأسواق والمساهمة في خفض الأسعار بعروضها المخفضة في المنافذ التابعة لها مع توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية كافة يكفينا لشهور عديدة مما يخلق مناخًا تنافسيًا لصالح المواطن.

ولفت إلى أن الحكومة نوعت من مناشي الاستيراد وأصبحنا لا نعتمد على منفذ واحد فنستورد اللحوم من الهند والبرازيل وجيبوتي وتنزانيا وتشاد وأوغندا وكذلك السودان بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المجازر والمحاجر مما يسهم في توفير اللحوم الحمراء الصحية ومنع حدوث أزمات.