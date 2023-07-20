نقيب الفلاحين: قريبًا كيلو الأرز بـ 10 جنيهات

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إنه يتوقع أن يتراجع طن الأرز الشعير إلى 10 آلاف جنيه لافتًا أن سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة يباع ب 13 ألف جنيه ويصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلى 13 ألف وخمسمائة جنيه.



وأضاف عبدالرحمن أنه يتوقع تراجع أسعار الأرز بعد 20 يومًا من الآن ليصل كيلو الأرز الشعير إلى 10 جنيهات ويتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض ما بين 15 إلى 17 جنيهًا حسب النوع لعدة أسباب أولها زيادة المساحات المزروعة من الأرز عن العام الماضي بنحو 500 ألف فدان وجود كميات كبيرة من الأرز المستورد مخزنة لدى التجار وبدء حصاد الأرز المبكر بعد 20 يومًا من الآن.



وأشار عبدالرحمن أن طن الأرز الأبيض عريض الحبة يباع حاليًا بنحو 22 ألف جنيه فيما وصل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة إلى 20 ألف جنيه ويتراوح السعر للمستهلكين ما بين 22 إلى 23 جنيهًا للكيلو.



وأكد نقيب الفلاحين أن استيراد كميات كبيرة من الأرز أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض أسعار الأرز.

مشيرًا إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الأرز الموسم الماضي أدى إلى تهافت المزارعين على زراعة الأرز بالمخالفه للمساحات المحدده من قبل الحكومة هذا الموسم مما زاد المساحات المزروعة من مليون و100 ألف فدان الموسم الماضي إلى أكثر من مليون و600 ألف فدان الموسم الحالي.