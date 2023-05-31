نقيب الفلاحين يكشف تفاصيل خسائر محصول المانجو بسبب الرياح الشديدة (فيديو)

طالب حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، تعليقا خسائر محصول المانجو، بتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي صدرت عام 2015، بإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض المتضررين في حالة الخسائر الطبيعية كالآفات والرياح والسيول أو ماشابه.

30 % من محصول المانجو سقط قبل أوانه

وكشف نقيب الفلاحين مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc تأثير العواصف الجوية والتغيرات المناخية التي حدثت الأسبوع الماضي وسقوط عقود المانجو وخسارة المزارعين، قائلا: الرياح كانت أقوى من رياح الخماسين واسقطت عقود المانجو، وتسببت في خسائر للمزارعين، موضحا أن الاسماعلية اكتر المحافظات تضررا، وأن مايقرب من 30 % من المحصول سقط قبل أوانه.

وأوضح في أنه في مثل هذا الوقت من كل عام يحدث سقوط لعقود وأزهارالمانجا، لكن بكميات بسيطة، متوقعا أن يكون موسم هذا العام جيدا رغم المساحات المتضررة، وأن يساهم ما سقطت من محصول في زيادة جودة وحجم ما تبقى من محصول المانجو.

310 الف فدان مزروعين بالمانجو

وطالب بتقييم أضرار المزارعين وتعويضهم، ومطالبة البنوك بتأجيل القروض ، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 310 الف فدان مزروعين بالمانجو ، منهم 120 الف فدان في الإسماعيلة، وبالتالي فالمزارع الإسماعلاوي يعتمد على محصول المانجو بشكل أساسي، فضلا عن أن أشجار المانجو معمرة وموسمية ولا تطرح ثمارها إلا مرة واحدة في العام، والمزارع طول العام يهتم بأشجارها حتى يحصد الموسم في شهر أغسطس

ونفي الشائعات التي تتردد بشأن رش محصول المانجو الذي سقط بالمبيدات لينضج تفاديا للخسائر التي حدثت لدى بعض المزارعين، قائلا: "هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة لأن المانجو التي سقطت ليست في طور التعجين و صغيرة جدا، لا يمكن ان تنضح بهذه الطريقة، ولا يوجد أي ضرر من تناول المانجو، لكن الضرر في ضعف الإنتاجية.

وقال أستاذ المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية إن التغيرات المناخية أثرت على محصول الزيتون أيضا هذا العام ، موضحًا أن محصول المانجو متأثر منذ سنوات جراء التغيرات المناخية ولكن ماحدث من ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح زاد من تلك التأثيرات.

وأشار الدكتور شاكر أبو المعاطي إلي أن العام الماضي شهد وفرة في إنتاجية المانجو ولكن العام الذي يسبقه شهد خسائر أيضًا في إنتاجية المانجو ، لافتا إلي أنه تم إصدار عدة نصائح وتحذيرات لمزارعي المانجو من قبل الوزارة لتجنب حدوث أضرار نتيجة التغيرات المناخية.

وتابع قائلا: "كانت من أهم تلك التحذيرات محاوطة مزارع المانجو بالأشجار أو سياج لحماية الزرع ، كذلك ري محصول المانجو قبل الموجة الحارة لحماية النباتات " ، مضيفًا أن من طبق تلك النصائح لم يتأثر محصول المانجو لديه .

وتوقع قلة محصول المانجو بالأسواق هذا العام نتيجة ما حدث هذا الموسم ، معلقًا: "مزارع المانجو يخسر منذ 5 سنوات نتيجة التغيرات المناخية الطارئة على مصر".

وتشتهر مصر، لاسيما محافظة الإسماعيلية، بزراعة المانجو على عشرات الآلاف من الأفدنة.

وشهدت البلاد في السنوات الأخيرة حرارة شديدة في إطار النمط العالمي لارتفاع درجات الحرارة.

والمانجو فاكهة محبوبة في فصل الصيف بمصر، إذ تعرض أصناف منها لونها يشبه لون غروب الشمس في أكشاك الفاكهة ومحلات العصائر في شوارع العاصمة القاهرة.